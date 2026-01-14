Del paddock a la patrulla: el ex F1 que fue detenido en una carrera de karts de su hijo

Lo que debía ser un fin de semana familiar terminó convertido en un escándalo internacional. Antonio Pizzonia, ex piloto de Fórmula 1, fue detenido en Texas tras verse involucrado en un altercado durante una carrera de karts en la que competía su hijo.

El episodio ocurrió en el Speedsportz Racing Park, en New Caney, y rápidamente escaló a las redes sociales. Un video que comenzó a circular muestra al brasileño propinando una patada por la espalda a otro hombre, imágenes que encendieron la polémica y derivaron en su arresto por agresión.

#Exclusive 🚨 Ex-Formula One driver Antonio Pizzonia was arrested for assault over the weekend.



Details: https://t.co/VNO4cVMkLa pic.twitter.com/WqUPDAXdeu — TMZ (@TMZ) January 12, 2026

La carrera que detonó el caos

El conflicto se originó durante una competencia en la que Antonio Pizzonia Neto, hijo del ex piloto, cruzó la meta en novena posición. Sin embargo, horas más tarde fue descalificado por conducta antideportiva peligrosa, decisión que elevó la tensión en el circuito.

De acuerdo con los reportes y las imágenes difundidas, un adulto comenzó a insultar verbalmente a un joven piloto detrás de una valla, presuntamente el hijo de Pizzonia. Lo que siguió fue una reacción inmediata y explosiva del ex Fórmula 1.

La escena dejó de ser deportiva para convertirse en un incidente policial.

Veja momento em que ex-piloto Antônio Pizzonia agride homem antes de ser preso nos EUA



🎥 Reprodução/@g1 pic.twitter.com/kLnjXDepDp — Rede Onda Digital (@redeondadigital) January 13, 2026

“Instintivamente lo defendí”: la versión de Pizzonia

Ya en libertad, Pizzonia reconoció el altercado y admitió que hoy actuaría de otra manera. Aseguró que su reacción estuvo motivada por la percepción de que su hijo estaba siendo presionado por un adulto.

“No fue la mejor decisión, pero sentí que tenía que defenderlo”, explicó, dejando claro que se trató de un impulso más emocional que racional.

Las autoridades de Texas confirmaron la detención del ex piloto el sábado, aunque no se han detallado aún posibles consecuencias legales adicionales.

Un regreso inesperado a los reflectores

A sus 45 años, Pizzonia vuelve a aparecer en los titulares, aunque no por su pasado en la élite del automovilismo. Su etapa en la Fórmula 1 se extendió entre 2003 y 2005, con pasos por Jaguar y Williams, sumando puntos y sustituyendo a figuras importantes en momentos clave.