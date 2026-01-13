Checo Pérez y los pilotos que correrán “como locales” en la temporada 2026 de la F1

Estamos a menos de dos meses para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 , misma que quedará a la historia por ser el regreso de Sergio, Checo Pérez a la máxima categoría del automovilismo después de un año sabático en el que quedó fuera luego del paso que tuvo por Red Bull.

Checo Pérez es un consagrado piloto que volverá a la Fórmula 1 de la mejor forma posible, pues el nacido en Jalisco será “local” de la misma forma en cómo ocurre con otros pilotos que tendrán la oportunidad de llegar a su país en algunos de los circuitos. ¿Quiénes son estos?

¿Qué pilotos como Checo Pérez serán “locales” en la temporada 2026 de la F1?

Sergio, Checo Pérez volverá a ser local en la temporada 2026 de la Fórmula 1 dado que el máximo circuito volverá a la CDMX con el Gran Premio de México, mismo que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez el fin de semana que incluye los días 30 y 31 de octubre, así como el 1 de noviembre.

Cabe mencionar que el Gran Premio de México se ha convertido en uno de los más importantes y destacados a nivel mundial dentro de la Fórmula 1 no solo por el tema deportivo, sino también por el dinero que le genera a este deporte considerando que, normalmente, se llena durante los tres días.

Así como Checo Pérez, otros pilotos también serán locales en la F1 2026. Entre ellos destacan el australiano Oscar Piastri con el GP de Melbourne, así como Lance Stroll en el GP de Canadá, Charles Leclerc en el Gran Premio de Mónaco, Lewis Hamilton con el GP de Gran Bretaña, Max Verstappen con el GP de los Países Bajos, Kimi Antonelli en Italia y los españoles Alonso y Sainz en el GP de España.

¿Checo Pérez tiene lo necesario para ser campeón de la F1?

Si bien es una realidad que Checo Pérez es uno de los pilotos más consagrados de la Fórmula 1 , la realidad es que contar con una nueva escudería, que además hará su debut en la máxima categoría, hace que el mexicano no cuente con probabilidades reales del título, por lo que se espera que pueda quedar en la zona media de la clasificación.