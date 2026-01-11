¿Será Cadillac? Experto predice qué escudería sorprenderá en la F1 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está cerca de comenzar y, en México, hay una gran expectativa sobre el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la máxima categoría del automovilismo de la mano de Cadillac, escudería que debutará este año en la competición. En este contexto, Johnny Herbert, excomisario de la FIA y expiloto de F1, realizó un pronóstico de la temporada y reveló qué equipo dará la sorpresa ante los gigantes.

Johnny Herbert pone su voto de confianza en Aston Martin

En una charla dentro del podcast ‘Stay On Track’, Herbert afirmó que la escudería británica dará la sorpresa en la próxima temporada: "Creo que Mercedes ganará el Mundial, pero si hay un equipo que se puede sumar a la lucha con los de arriba es Aston Martin". Como si fuese poco, Damon Hill, expiloto campeón de Fórmula 1 con Williams en 1996, asintió con la cabeza al escuchar dicha afirmación.

Aston Martin dará la sorpresa en la F1 2026, según Johnny Herbert|Crédito: @AstonMartinF1 / X

Cabe destacar que la temporada 2026 luce prometedora para Aston Martin, pues la figura de Adrian Newey como jefe de equipo es uno de los alicientes para que la escudería británica presente un coche competitivo en la parrilla de la F1. Además, el cambio de reglamento sumado al cambio de motor que experimentarán en Silverstone animan a soñar con un AMR26 más potente que nunca.

Con Koji Watanabe a la cabeza, trabajan en Honda en la creación de un motor exclusivo para Aston Martin que dejará atrás la ineficiente relación con Mercedes. Por estos motivos y, con la presencia de un experimentado piloto con varios títulos dentro de la F1 como lo es Fernando Alonso, los británicos podrían sorprender a muchos aficionados durante el 2026.

Herbert no confía en Williams ni en Alpine

Además de predecir el año de Aston Martin, el expiloto aseguró que “Williams lo ha hecho muy bien, pero no están preparados". Sin embargo, la predicción para el equipo de Franco Colapinto y Pierre Gasly no fue la más esperanzadora: "Alpine, por mucho motor Mercedes, están en un gran bache, es un caos”, aseguró Herbert en el podcast.

Cuándo comienza la temporada 2026 de la F1

Los fans están ansiosos por el regreso de la F1 y el calendario oficial alega que la primera carrera del año será en Australia. Será en el Circuito de Albert Park y la competición se llevará a cabo el día 8 de marzo,