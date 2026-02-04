El selecto grupo que brilló en más de un grande de la Liga BBVA MX

Uriel Antuna entró a un selecto grupo de jugadores que ha portado la camiseta de varios de los llamados grandes del fútbol mexicano. Son menos de 20 futbolistas que han contado con una oportunidad así.

Nombres como Carlos Hermosillo, Pedro Pineda, Rafael Márquez Lugo o Luis García, son algunos de los jugadores que pudieron lograrlo en la Liga BBVA MX. Antuna espera recuperar su mejor versión en esta nueva etapa con los Pumas de Efraín Juárez.

"La realidad es que a nosotros nos importa muchísimo nuestro rendimiento y comportamiento. Nos ocupamos del rival y le damos todo el respeto posible. Trataremos de ir por el partido, de ser protagonistas como lo hacemos en cualquier cancha", dijo el estratega mexicano acerca del funcionamiento del equipo en los últimos partidos.

Pumas, en busca de darle una alegría a su afición

Por otro lado, el DT felino sabe que deberán mejorar para volver a ganarse la confianza de la afición auriazul.

"Hacemos un análisis importante de cada rival. Entendemos sus cosas positivas, cómo protegernos y también sus debilidades. Planteamos cada partido considerando nuestras virtudes. El tema táctico es claro y los principios de juego también. Sabemos defendernos bien, y a partir de ahí ajustamos según las circunstancias del partido", afirmó Juárez.

Por último, el técnico del Pedregal reconoció que espera tener un buen papel en la Concachampions, en el que tendrá nuevos rostros bajo su mando, como Antuna, Morales o Juninho.

"Primero hay que pasar esta ronda, que es lo más importante. Estamos con mucha ilusión. No hay que olvidar que hicimos los puntos necesarios para competir en esta instancia; nadie nos la regaló. Vamos paso a paso, ida y vuelta, y veremos hasta dónde podemos llegar", sentenció.

