James Rodríguez y la razón por la que no eligió otro club de la Liga BBVA MX

James Rodríguez sorprendió a todos cuando dio a conocer que emprendería una nueva aventura en el fútbol mexicano con los Panzas Verdes del León. El futbolista colombiano no tuvo el mejor de los pasajes en la Liga BBVA MX , y ahora todo apunta a que emprenderá una nueva aventura en el Minnesota United de la MLS.

En sus redes sociales, el cafetero dejó una pista que dio a entender que se aproximan noticias sobre su futuro: "Here we go", fue lo que publicó el capitán de la selección Colombia en sus redes sociales.

James realizó sólo la pretemporada

A pesar de no tener equipo estas últimas semanas, James ha dejado ver en sus redes sociales que sigue manteniendo su físico, y que para él es fundamental mantenerse sano física y mentalmente de cara a una nueva prueba en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"La verdad, lo más importante no es solo lo que haces en el entrenamiento o durante un partido, sino todo lo que haces cuando no estás en movimiento. Sin una buena alimentación, descanso y una suplementación adecuada, es imposible rendir bien en la cancha. Yo creo mucho en que la salud mental está muy conectada con lo que comemos, con cómo estamos físicamente y también espiritualmente. Cuando te educas sobre lo que consumes, te das cuenta", dijo el cafetero.

Por otro lado, el colombiano se ha referido anteriormente a que ha sabido manejar las críticas que recibe acerca de la inestabilidad que ha tenido a lo largo de su carrera a nivel de clubes.

"Desde muy joven me tocó enfrentar tanto críticas como halagos, y aprendí a no dejar que eso defina quién soy. Me considero una persona fuerte mentalmente. Nadie que hable mal de ti puede quitarte lo que eres, ni lo que lograste con trabajo y disciplina. En mi caso, como futbolista, lo que nunca me falta es el trabajo de fuerza en el gimnasio", expresó James.

