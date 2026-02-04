Raphael Veiga: cuál es el nivel de estudios del nuevo refuerzo de Club América

Raphael Veiga ya es nuevo refuerzo del América, siendo el fichaje que más ilusiona a la afición de cara al futuro. El mediocampista llegó cedido por un año desde Palmeiras y ya fue presentado de forma oficial por la institución . Las Águilas tienen con qué ilusionarse, ya que consiguió ganar títulos importantes en Brasil como, por ejemplo, dos Copa Libertadores. A continuación, repasamos su hoja de vida, la cual estuvo enfocada al futbol desde un inicio.

Resulta que Veiga no cuenta con estudios universitarios o similares, ya que desde pequeño, volcó su futuro al futbol profesional . Nacido en São Paulo en junio de 1995, realizó su formación en Corinthians, São Paulo, Portuguesa, Grêmio Osasco Audax y Coritiba. En este último fue donde consiguió ser promovido al primer equipo y debutó como profesional en el año 2016.

Sin embargo, su estancia en Coritiba no duraría mucho tiempo más, ya que Palmeiras se interesó en él desde muy joven. Así fue como en el año 2017 lo fichó a cambio de 1.3 millones de euros. Desde el ‘Verdao’ buscaron que Veiga sume minutos en el Brasileirao, por lo que en 2018 fue cedido a Athletico Paranaense.

En enero de 2019 regresó a Palmeiras y, desde ese momento, no salió del conjunto paulista. El mediocampista de 30 años se convirtió en un referente del equipo verde y sumó una cifra de 379 partidos jugados. En total, consiguió marcar 108 goles y repartir 54 asistencias, unos números más que correctos para un volante ofensivo.

Los títulos que consiguió Raphael Veiga con Palmeiras

El palmarés de Veiga en Palmeiras es realmente abultado. A nivel nacional, logró ganar dos veces el Brasileirao, además de ser campeón de la Copa de Brasil 2020 y Supercopa de Brasil 2023. También consiguió cuatro Campeonato Paulista, título no menor.

En cuanto a trofeos internacionales, Raphael logró ser bicampeón de la Copa Libertadores durante los años 2020 y 2021, además de haber obtenido la Recopa Sudamericana 2022. Durante todo este período, el jugador consiguió distinciones individuales como ser el mejor jugador del Campeonato Paulista, Copa de Brasil y Supercopa de Brasil.

La fecha en la que debutaría Raphael Veiga

De acuerdo a lo dicho por André Jardine, entrenador del América, Veiga podría tener su debut como americanista este mismo fin de semana en el duelo frente a Rayados de Monterrey por la Jornada 5 del Clausura 2026, siempre y cuando logre completar los trámites administrativos necesarios y si consigue adaptarse físicamente a la altitud de Ciudad de México.

