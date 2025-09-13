CONFIRMADO: Anuncian que el Cruz Azul vs Pumas se jugará en Estados Unidos

El conjunto de Cruz Azul dio a conocer a través de sus redes sociales que tendrá un partido contra Pumas en Estados Unidos. El encuentro se jugará en Estadio Heart Health Park en Sacramento.

Es importante mencionar que se trata de un juego amistoso que se disputará el 10 de octubre del 2025, en California, durante la Fecha FIFA.

¡Azules en California! 🇺🇸 Nos vemos en Octubre. 💙 📆 10 de octubre - 19:00

⚽️ Amistoso

🆚 Pumas

🏟️ Heart Health Park - Sacramento

Precio de los boletos para el Cruz Azul vs Pumas

Para el juego amistoso, hay varios precios en los boletos. El más barato se encuentra en 52 dólares, mientras que el más caro se encuentra en 167.50 dólares.

Los precios dependen de la zona en la que decida la afición. En la zona de cabecera se encuentran desde 52 hasta 73 dolores.

En el demás estadio, el precio va desde los 94, 115 y 141.24 dólares. El boleto más caro se encuentra en 167.50 a casi nivel de cancha.

¿Dónde se jugará el Cruz Azul vs Pumas de la Jornada 17 del Apertura 2025?

En las últimas semanas se ha hablado mucho del estadio en el que se jugará el Cruz Azul vs Pumas de la Jornada 17 del Apertura 2025 pues no se puede disputar en el Estadio Olímpico Universitario, ya que en el acuerdo que tienen, Pumas pidió no jugar de visitante en su propio estadio, por lo que la Máquina tendrá que buscar una alternativa para el encuentro.

Por el momento, se desconoce el estadio en el que se jugará el encuentro de la Jornada 17, las opciones que la directiva contemplaría sería jugar en el Estadio Cuauhtémoc, Estadio La Corregidora, Estadio Nemesio Diez y Estadio Ciudad de los Deportes al ser el inmueble más cercano.