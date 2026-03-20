Aparecen decenas de boletos disponibles para ver a Portugal en marzo

La visita especial de Portugal tiene aún boletos disponibles para ver a esta selección TOP 10 del mundo en su visita al Mercedes Benz Stadium de Atlanta, donde enfrentará luego de haberse medido ante México, al equipo de Estados Unidos.

Quizás en Estados Unidos no existe un interés brutal por ver a su selección en jeugo de preparación en contra de los portugueses, o es que se aguantaron al último momento para saber si Cristiano Ronaldo iba a estar en la convocatoria de Roberto Martínez para enfrentarse a México y al cuadro estadounidense, y así decidir la asistencia al partido.

Ahora oficialmente CR7 no fue convocado y los lugares en el mapa de dicho Estadio se cuentan en decenas en diferentes precios, niveles y categorías. Claramente el porcentaje más alto corresponde a los boletos vendidos, pero para un evento inusual de este tipo el pronóstico era de un lleno a casi 10 días del partido y se antoja complicado que sabiendo que Cristiano no estará, los interesados se animen a asistir.

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¿De qué precios hay boletos disponibles para ver el partido de Portugal de marzo?

De acuerdo al mapa del sitio oficial de venta de boletos para el partido Estados Unidos vs Portugal, el boleto más accesible está en 72 dólares que serían mil 290 pesos aproximadamente y que corresponde a la zona más elevada de este majestuoso estadio.

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En tanto que la zona disponible más cara y que está a una gran altura y dirección hacia la cancha está en 409 dólares que son 7 mil 316 pesos mexicanos. Así que si alguien se anima a viajar y le sobra ese dinero es una gran opción para ver a Portugal porque en México los boletos se acabaron pronto y pese a las ausencias siguen siendo cotizados.