Paulinho no aparece en convocatoria de Portugal para enfrentar a México y Estados Unidos

Cuando parecía que el nivel de Paulinho -como uno de los mejores delanteros en Liga MX- y sus logros en equipo e individuales en el Toluca -tricampeón de goleo y bicampeón en Liga- iban a ser suficientes para recibir una oportunidad en la Selección de Portugal, aparecieron caras largas al ver que en la CONVOCATORIA DE PORTUGAL, de Roberto Martínez el nombre de Paulinho estaba ausente.

Rumores señalaban que Martínez iba a darle una chance al jugador de los Diablos Rojos del Toluca, pues además de que juega a esta altura que puede costarle a los elementos habituales, conoce al cuadro mexicano que por ejemplo llevará a Everardo López, Jesús Gallardo y Alexis Vega, que son compañeros de equipo.

Ni esos motivos le alcanzaron a Paulinho. Se tenía la sensación que el hecho de acomodarse muchas circunstancias también lucían como el tren que debía tomar para intentar colarse a la lista definitiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero sin este llamado parece que ese anhelo se aleja.

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Portugal reabrirá las puertas del Estadio Banorte sin Cristiano Ronaldo y sin Paulinho enfrentando a México

El partido de México vs Portugal en el Estadio Banorte está destinado a ser una fiesta con o sin los grandes nombres de la selección Mexicana y la de los lusos, pero claramente esperaban ver en la cancha a la estrella histórica Cristiano Ronaldo, quien por una lesión sucedida hace tres semanas con Al Nass aleja al delantero del llamado.

CR7 se trasladó a España para un intenso tratamiento médico para recuparse pronto, pero el trajín que significa el viaje y enfrentar a México además de Bélgica, parecían a todas luces como algo inoportuno y se cumplió, Cristiano no estará en la cancha del otrora Estadio Azteca.

La afición en México quería ver a Pualinho y el jugador de Toluca parecía tener argumentos para ser llamado.

Por México se reveló la convocatoria y estarán como sorpresas Memo Ochoa y Álvaro Fidalgo recién naturalizado mexicano por lo que puede entrar en este llamado. Destaca que Santi Gimenez está dado de alto pero cuidándolo no entra en la convocatoria y luego la penosa lista de lesionados por lo que no están Huerta, Malagón, Marcel Ruiz, Luis Chávez, Huescas, Edson Álvarez entre otros jugadores que están lesionados o en etapa de recuperación.