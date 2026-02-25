Polémica en Brasil: jugador apartado de su equipo tras sus palabras sobre una árbitra

El club brasileño Red Bull Bragantino tomó una decisión firme contra su defensor Gustavo Marques después de que sus declaraciones sobre la árbitra Daiane Muniz se hicieran virales y generaran indignación en Brasil.

Qué dijo Gustavo Marques

Tras un partido ante São Paulo, el zaguero cuestionó el arbitraje y señaló directamente el hecho de que una mujer dirigiera un encuentro de esa magnitud. En sus palabras, consideró que “no tenía la capacidad” para arbitrar un partido de ese tamaño y sugirió que la designación no fue adecuada.

Las frases se viralizaron rápidamente en redes sociales y provocaron una fuerte ola de críticas, tanto de aficionados como de distintos sectores del futbol brasileño.

La sanción del club

Ante la repercusión, Red Bull Bragantino anunció medidas disciplinarias inmediatas.

Gustavo Marques fue multado con el 50% de su salario, monto que será destinado a una organización que trabaja con mujeres en situación de vulnerabilidad en la región de Bragansa Paulista. Además, el defensor quedó apartado del plantel para el siguiente compromiso del Brasileirao frente a Athletico Paranaense.

La institución dejó claro con esta decisión que no comparte el contenido de las declaraciones y que busca marcar postura ante este tipo de expresiones.

El jugador se disculpó públicamente

Horas después del escándalo, Marques ofreció disculpas públicas dirigidas a la árbitra Daiane Muniz y a todas las mujeres. Reconoció estar arrepentido y aseguró que sus palabras no reflejan sus valores personales.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El episodio reabre un debate que el futbol mundial ha intentado superar en los últimos años: el respeto hacia las mujeres dentro y fuera del campo. La presencia femenina en el arbitraje y en distintas áreas del deporte es cada vez mayor, y situaciones como esta evidencian que aún queda trabajo por hacer.