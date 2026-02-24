River Plate observa la Liga BBVA MX y el Brasileirao: todos sus posibles DT’s pasaron por México o Brasil

Así como se ha hablado en las últimas horas de que estaba confirmado que Gabriel Milito, DT de Chivas de Guadalajara, es opción para llegar a River Plate, resulta que todos los entrenadores que están en carpeta de la directiva del equipo argentino han pasado por la Liga BBVA MX y/o por el Brasileirao. Es evidente que el “Millonario” presta mucha atención a estas ligas.

Desde lo económico, Brasil y México son los dos países con ligas más fuertes en el continente, por eso también tienen la capacidad de contratar muy buenos DT’s. Y aunque se dice que River descartaría a Milito por otro entrenador de la Liga MX, lo cierto es que todas sus opciones parecen ir entre México y Brasil, incluso aunque algunos tienen contrato vigente.

Por el momento parece haber tres opciones que pican en punta para ser sucesores de Marcelo Gallardo, puesto que el “Muñeco” dirige este jueves su último partido en River Plate, ante Banfield. Ellos son Hernán Crespo, Santiago Solari y Eduardo Coudet. Más atrás estarían Milito y Cuca, entre otros.

Una por una, las opciones de River Plate para entrenadores

Gabriel Milito

El entrenador argentino estuvo entre marzo y diciembre de 2024 en Atlético Mineiro de Brasil, equipo con el cual llegó a la final de la Copa Libertadores. Desde mayo de 2025 dirige a las Chivas de Guadalajara y su contrato vence en junio de 2027. Con el buen andar del “Rebaño Sagrado”, su salida parece casi imposible.

Hernán Crespo

El DT argentino de 50 años es el único de los candidatos más fuertes que no dirigió en la Liga MX. De todos modos sí lo hizo en Brasil, pues ha tenido dos ciclos en São Paulo, teniendo contrato hasta diciembre de 2026.

El ex DT del Real Madrid (hoy en las Fuerzas Básicas y con un puesto dentro de la institución) ha dirigido al Club América entre 2021 y 2022, poco más de 14 meses.

Eduardo Coudet

El Chacho es posiblemente la carta que prefiere River Plate. Ahora mismo dirige al Alavés de España pero pasó por los Xolos de Tijuana entre julio y noviembre de 2017. También dirigió a Atlético Mineiro entre enero y junio de 2023.

Cuca

Dirigió incontables equipos del futbol brasileño, siendo protagonista en el Brasileirao. No dirige desde agosto de 2025, cuando pasó por Atlético Mineiro.