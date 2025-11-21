CONFIRMADO: El partido de Play In que definirá los 4tos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Solo queda un boleto disponible para la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y se lo disputarán los Bravos de Juárez y el Pachuca en el tercer juego de Play In, sin margen de erros para ninguno de los dos equipos que en caso de perder tendrán que comenzar a planear sus vacaciones.

Te puede interesar: Futbolista mexicano Sub-20 destaca en un listado de jóvenes latinoamericanos; juega para uno de los 4 grandes

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México

Así se jugará el Play In que definirá los Cuartos de Final del Apertura 2025

Luego de su victoria sobre los Pumas, el Pachuca se prepara para enfrentarse a los Bravos de Juárez, equipo que perdió en el Play In que daba boleto directo a la Liguilla ante los Xolos de Tijuana.

Los Fronterizos tendrán una segunda oportunidad para avanzar a la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano, pero tendrán que medirse a unos Tuzos que estrenan técnico en la figura de Esteban Solari, quien ya demostró estar a la altura del equipo hidalguense.

El ganador de este compromiso completará a los ocho equipos que disputarán los Cuartos de Final del Apertura 2025 y se enfrentarán el próximo domingo 23 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

Tijuana a la Liguilla, Pumas a su casa

Por su parte, los Xolos de Tijuana ya comienzan a planear su participación en la Liguilla y se enfrentarán ante Tigres en su calidad de séptimos de la tabla general.

Mientras que los Pumas quedaron eliminados tras perder ante Pachuca y, luego de un periodo de vacaciones, comenzarán a pensar en el Clausura 2026 buscando terminar con su sequía de títulos.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMO MOMENTO! Pumas dejará ir a una de sus figuras al final del Apertura 2025, pese a cumplir los objetivos

