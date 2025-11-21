¡ÚLTIMO MOMENTO! Pumas dejará ir a una de sus figuras al final del Apertura 2025, pese a cumplir los objetivos

A pesar de tener un rendimiento destacado con Pumas y de convertir cuatro goles y contribuir con dos asistencias en 327 minutos disputados, todo parece indicar que José Juan Macías no continuará en los Pumas tras finalizar la participación del equipo en el Apertura 2025.

José Juan Macías no continuará en Pumas tras el Apertura 2025

José Juan Macías comenzaba a despertar el ánimo de la afición Universitaria, pero una rotura de ligamentos cruzados, ligamento colateral medial y menisco medial en el partido de la Jornada 17 ante Cruz Azul tras un choque con José Paradela lo dejará fuera durante los próximo nueve meses, perdiéndose prácticamente la totalidad del Clausura 2026.

Macías llegó al equipo Auriazul al principio del Apertura 2025 en calidad de agente libre y con un contrato de seis meses que se extendería con base en resultados. El delantero respondió con goles en las oportunidades que tuvo dentro de la cancha; sin embargo, las lesiones le han jugado una mala pasada.

Incluso se esperaba que Macías pudiera renovar su contrato de manera automática con los Pumas debido al cumplimiento de objetivos, pero los Universitarios no estarían dispuestos a esperarlo tanto tiempo para su regreso a las canchas.

MexSport José Juan Macías salió lesionado ante Monterrey en la Jornada 13 del Apertura 2025

El historial de lesiones de Macías, un riesgo para Pumas

No es la primera vez que José Juan Macías sufre una lesión de consideración ya que el delantero auriazul acumula un amplio historial de lesiones que incluye roturas de ligamentos cruzados previas, además de lesiones musculares que lo han dejado fuera de actividad durante más de 200 días.

Mientras militaba con las Chivas, Macías se quedó fuera entre junio del 2022 y noviembre del 2023 debido a una lesión en la rodilla que ha condicionado su rendimiento incluso hasta ahora.

