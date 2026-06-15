La app para ver GRATIS y libre juegos del Mundial 2026, en la semana del 15 al 21 de junio

La pasión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vive al máximo en plataformas digitales. Tras una breve pausa de transmisiones en señal abierta este lunes, la acción regresa con todo el ecosistema digital de Azteca Deportes, donde los aficionados podrán disfrutar completamente gratis de los partidos seleccionados del torneo a través de su aplicación oficial.

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La actividad en las pantallas del "Canal del Mundial" se reanuda este martes 16 de junio con un duelo de alto calibre: el debut de la campeona del mundo, Argentina, enfrentando a Argelia a las 19:00 horas.

Además de los juegos en vivo con la narración de Christian Martinoli y Luis García, la app ofrecerá el programa exclusivo Templo Azteca, con análisis minuciosos, entrevistas y el seguimiento diario de la justa mundialista. ¡Descárgala ya en iOS o Android y no te pierdas el torneo!

Partidos que pasará TV Azteca del Mundial 2026 de la semana del 15 al 21 de junio

Estos son los encuentros que podrás ver por Azteca 7, nuestro sitio y app Azteca Deportes:

Argentina vs Argelia - 16 de junio - 19:00 hrs

Inglaterra vs Croacia - 17 de junio - 14:00 hrs

México vs Corea del Sur - 18 de junio - 19:00 hrs

Brasil vs Haití - 19 de junio - 18:30 hrs

Países Bajos vs Suecia 20 de junio - 11:00 hrs

España vs Arabia Saudita 21 de junio - 10:00 hrs

¿Cómo descargar la app de Azteca Deportes?

Para descargar la aplicación oficial de Azteca Deportes y no perderte las transmisiones en vivo de Christian Martinoli, Luis García y todo el equipo, el proceso es muy sencillo y gratuito. La app está disponible tanto para dispositivos Android como para iOS (iPhone y iPad).

Aquí tienes el paso a paso detallado para instalarla de forma segura:

1.Abre la tienda de aplicaciones:

Entra a la Google Play Store si utilizas un dispositivo Android, o a la App Store si tienes un iPhone o iPad.

2.Busca la aplicación oficial:Ingresa el nombre.

En la barra de búsqueda superior, escribe "Azteca Deportes" y presiona buscar. Asegúrate de que el desarrollador de la app sea TV Azteca, S.A. de C.V. para evitar imitaciones.

3.Inicia la descarga:Proceso automático.

Presiona el botón "Instalar" (en Android) o "Obtener" (en iOS). Espera unos segundos a que se complete la descarga e instalación en tu pantalla de inicio.

4.Configura tus preferencias:Al abrir por primera vez.

Abre la app. Te solicitará permisos para enviarte notificaciones (muy útil para recibir alertas de goles y partidos en vivo) y, de manera opcional, registrarte con un correo o red social para personalizar tu experiencia. La descarga y el acceso a los contenidos y transmisiones en vivo dentro del territorio mexicano son 100% gratuitos.

