¡TRAGEDIA! Apuñalan a ex QB mexicano de la NFL

Este sábado 4 de octubre del 2025, se dio a conocer que en la madrugada fue apuñalado un ex QB de los New York Jets y de raíces mexicanas.

Se trata del ex QB Mark Sánchez. La noticia la dio a conocer la Policía Metropolitana de Indianápolis e informó que el ataque fue aproximadamente a las 12:30 horas.

La situación involucra a dos hombres adultos, la policía ha detallado que uno sufrió laceraciones y el otro lesiones consistentes con puñaladas. Los detectives creen que se trató de un incidente entre los dos hombres y no de un acto violento aleatorio.

Ambos fueron atendidos por los medios y Mark Sánchez, que recibió las apuñaladas se encuentra en el hospital con condición estable. Las autoridades informaron que el caso será presentado a la Fiscalía del Condado de Marion para que se tome una decisión sobre la imputación.

Statement from the Indianapolis Metropolitan Police Department on the situation that resulted in Mark Sanchez being stabbed and hospitalized: pic.twitter.com/uxIQ3AhIDY — Adam Schefter (@AdamSchefter) October 4, 2025

Mensaje de los Jets para Mark Sánchez

Los Jets mandan mensaje para Mark Sánchez a través de sus redes sociales en el que le mandaron cariño al jugador y a su familia esperando su pronta recuperación

“Enviamos nuestros más sentidos pensamientos y cariño a Mark Sánchez y su familia. Deseando una pronta recuperación.”

Sending our thoughts and love to Mark Sanchez and his family. Hoping for a speedy recovery, 6. https://t.co/vdVo4kdCr5 — New York Jets (@nyjets) October 4, 2025

¿Quién es Mark Sánchez?

Mark Sánchez es un exjugador de fútbol americano profesional, conocido por su rol como quarterback en la NFL. Nació el 11 de noviembre de 1986 en Long Beach, California. Mide 1.88 metros de altura con un peso aproximado de 105 kg.

Inició su carrera universitaria en USC Trojans y fue seleccionado en el Draft de 2009 por los New York Jets, donde jugó de 2009 a 2013, llevándolos a dos finales de conferencia AFC. También tuvo un paso por equipos como Philadelphia Eagles, Denver Broncos (2016), Chicago Bears (2017), Washington Redskins (2018) y se retiró en 2019.