deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Ritual NFL
Nota

¡TRAGEDIA! Apuñalan a ex QB mexicano de la NFL

Un ex jugador de la NFL, actual analista en televisión, fue apuñalado y se encuentra en el hospital

Mark Sánchez
Iván Vilchis
Ritual NFL
Compartir

Este sábado 4 de octubre del 2025, se dio a conocer que en la madrugada fue apuñalado un ex QB de los New York Jets y de raíces mexicanas.

Se trata del ex QB Mark Sánchez. La noticia la dio a conocer la Policía Metropolitana de Indianápolis e informó que el ataque fue aproximadamente a las 12:30 horas.

La situación involucra a dos hombres adultos, la policía ha detallado que uno sufrió laceraciones y el otro lesiones consistentes con puñaladas. Los detectives creen que se trató de un incidente entre los dos hombres y no de un acto violento aleatorio.

Te puede interesar: De luto: Muere Dos Santos, exestrella del Club América

Ambos fueron atendidos por los medios y Mark Sánchez, que recibió las apuñaladas se encuentra en el hospital con condición estable. Las autoridades informaron que el caso será presentado a la Fiscalía del Condado de Marion para que se tome una decisión sobre la imputación.

Mensaje de los Jets para Mark Sánchez

Los Jets mandan mensaje para Mark Sánchez a través de sus redes sociales en el que le mandaron cariño al jugador y a su familia esperando su pronta recuperación

“Enviamos nuestros más sentidos pensamientos y cariño a Mark Sánchez y su familia. Deseando una pronta recuperación.”

¿Quién es Mark Sánchez?

Mark Sánchez es un exjugador de fútbol americano profesional, conocido por su rol como quarterback en la NFL. Nació el 11 de noviembre de 1986 en Long Beach, California. Mide 1.88 metros de altura con un peso aproximado de 105 kg.

Inició su carrera universitaria en USC Trojans y fue seleccionado en el Draft de 2009 por los New York Jets, donde jugó de 2009 a 2013, llevándolos a dos finales de conferencia AFC. También tuvo un paso por equipos como Philadelphia Eagles, Denver Broncos (2016), Chicago Bears (2017), Washington Redskins (2018) y se retiró en 2019.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

Te Recomendamos

Thumbnail
Ritual NFL
¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Ritual NFL | Análisis y resumen completo de la jornada
Thumbnail
Ritual NFL
Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Rams vs Browns, el duelo que enciende la pretemporada NFL | Tv Azteca Deportes
Captura de pantalla 2025-08-07 a la(s) 12.44.30 p.m..png
Ritual NFL
¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.
aaron rodgers.jpg
Ritual NFL
¿Hasta donde llegará Aaron Rodgers con los Steelers? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de DeVonta Smith! Chiefs 0-34 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de A.J. Brown! Chiefs 0-24 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Pick Six a Patrick Mahomes! Chiefs 0-17 Eagles | Super Bowl LIX
Opening Super Bowl 2025
Ritual NFL
Comienza la fiesta del Super Bowl LIX | Ritual NFL
×
×