¡ÚLTIMA HORA! Aquí celebrarán los PUMAS si salen CAMPEONES en el Clausura 2026 de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM se juegan este domingo el campeonato del torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante Cruz Azul, buscando el octavo título en su historia. La afición está altamente ilusionada por lo que ha sucedido esta campaña y anhelan festejar esta noche de 24 de mayo.

Te podría interesar: Jugador de Pumas perdió la FINAL y es un mal pronóstico para los universitarios

Los Pumas, que tienen un altísima número de aficionados, sobre todo ligados a la máxima casa de estudios de México, estiman que si cae el campeonato de este torneo se trasladarán al Ángel de la Independencia de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

Ahí es por tradición, el epicentro de celebraciones de equipos de futbol de la capital, pero cuando otros equipos son campeones fuera de la CDMX, también es tomado como un punto para celebrar los éxitos.

SIGUE AQUÍ EN VIVO LA FINAL DE LA LIGA MX PUMAS VS CRUZ AZUL

La Selección Mexicana, del mismo modo, cuando se han logrado levantar campeonatos es el punto en el que todos los aficionados se unen para celebrar. Inclusive cuando en Mundiales se han ganado partidos relevantes miles de seguidores celebran ahí.

¿Dónde ver la FINAL de Pumas ante Cruz Azul del Clausura 2026 de la Liga MX?

La Gran Final de la Liga MX se juega a las 6:50 de la noche de este domingo 24 de mayo, y la puedes seguir gratis y en vivo por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con los comentarios y narración del equipo de Azteca Deportes.

Te podría interesar: De debutar con Tecos a ser el silbante de la FINAL DE LIGA MX