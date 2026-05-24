¡MAL AUGURIO! Jugador que pertenece a PUMAS ya PERDIÓ la final hoy domingo 24 de mayo

VE AQUÍ LA FINAL DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX ENTRE PUMAS Y CRUZ AZUL

El mediocampista de Pumas, Piero Quispe disputó la Final que tenía en puerta y la perdió, lo que algunos han calificado como un mal augurio. Pero en el caso del jugador peruano, lo ocurrido no fue en Liga MX, sino en Australia, donde los felinos lo negociaron con el Sydeny FC a manera de préstamo en los últimos meses.

Quispe tenía hoy el compromiso de disputar el partido definitivo A-League en la temporada 2025-2026 y pese a los esfuerzo el equipo terminó cayendo ante otro equipo de mucha tradición como es el Auckland, que por marcador de 1-0 impuso condiciones.

Quispe jugó 72 minutos en la Final, lo que al final significa que es un jugador altamente importante, y que como refuerzo fue valorado por el Syndey, ahora la gran incógnita es si seguirá jugando en Australia o si el peruano, ante el fogueo internacional decide traerlo de regreso como una pieza que llega a reforzar el club, aunque quizás eso dependerá si el equipo de Pumas logra ser campeón o se queda en la orilla.

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Adalberto Carrasquilla, Pablo Bennevendo, Piero Quispe of Pumas during the Quarter Finals second leg match between Pumas UNAM and Vancouver Whitecaps as part of the CONCACAF Champions Cup 2025, at Olimpico Universitario Stadium on April 09, 2025 in Mexico City, Mexico.|Juan Luis Diaz/Juan Luis Diaz

¿Quién es Piero Quispe, el elemento de Pumas prestado en Australia?

Quispe, de 24 años de edad es un mediocampista ofensivo nacido en Lima, Perú. En la temporada con el Sydney jugó en 26 partidos y sumó 2 mil 63 minutos.

El jugador además marcó un gol y dio una asistencia, lo que hace destacar su temporada en ese país recóndito al cual se fue el 12 de enero de este año.

Su contrato vence el 30 de junio y eventualmente intente el equipo australiano extender su préstamo.

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¿Dónde ver el partido de la Final entre Pumas y Cruz Azul?

La Final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul podrás verla EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con los comentarios y narración del mejor equipo, desde las 6:50 de la tarde.

Pumas y Cruz Azul tienen a un gran número de aficionados con la expectativa de lo que sucederá en la cancha, al ser dos de las aficiones más numerosas en el país.