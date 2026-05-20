Debutó con Tecos, cambió el balón por el silbato y ahora será el árbitro de la Final Pumas vs Cruz Azul

Este domingo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, se jugará la final de vuelta del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, partido en el que el árbitro central, Daniel Quintero será el encargado de impartir justicia.

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Es en esta cita histórica de la Liga MX, y de Daniel Quintero, cuando se recuerda el antecedente del silbante tapatío quien tuvo facultades como futbolista y militó en el equipo extinto de Tecos de la UDG existiendo registros de su actividad profesional por el año 2010.

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Daniel Quintero es de los pocos árbitros, o al menos que se conozca la historia, que llegaron a primera división y después le dieron un giro radical a su carrera deportiva, alistándose en su caso como silbante, escalando de a poco hasta que le ha llegado a los 36 años la chance de ser el árbitro de la que se pronostica como una Final muy intensa en Ciudad Universitaria.

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Daniel Quintero, su efimera carrera como futbolista y su arribo a la cima del arbitraje

En el sitio de Transfermarkt se ilustra que fue a los 20 años cuando Daniel Quintero debutó como profesional y solo cinco años más tarde, en el 2025 ya se había retirado. En el 2018 hizo su aparición en el futbol profesional en categorías SUB 20 de la Liga MX.

En el 2019 y 2020 trabajó de nueva cuenta en SUB 20 y en Liga de Expansión, y fue en 2021 en el torneo de Apertura 2021 de la Liga MX, cuando debutó en primera división ahora como árbitro. Así ha ido escalando por cinco años hasta esta nueva chance.

Efraín Juárez lo pidió como árbitro de la Final y se le cumplió

El entrenador Efraín Juárez reconoció el domingo pasado su labor como árbitro, y al finalizar la serie ante Pachuca, le hizo saber lo satisfecho que estaba con su labor como silbante de la Semifinal, tanto que le extendió el deseo de que él fuera quiene estuviera en la Final, lo que sí sucederá.