¿No era penal? Árbitro de Chivas vs Pumas es SUSPENDIDO para la Jornada 14 del Clausura 2026

Chivas y Pumas empataron en el Estadio Akron. Durante la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, la polémica se hizo presente en Guadalajara luego de que el 'Rebaño Sagrado' empatara el juego con un penalti de último minuto. Con un doblete de Armando González, el cuadro rojiblanco vino de atrás y rescató un punto para mantenerse invicto en casa y con ello, seguir sumando como líderes de la tabla general, misma en la que cuentan con 31 puntos y de paso, 'La 'Hormiga' ya es líder en solitario de la tabla de goleo con 12 anotaciones.

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En el Estadio Akron, Ismael Rosario López Peñuelas fue el encargado de impartir justicia. El silbante estuvo al frente por séptima ocasión como árbitro central a lo largo de la presente campaña, teniendo presencia en otros juegos de alto impacto como el Clásico Regio en la Fecha 10 en el Estadio Universitario.

A lo largo del duelo entre el conjunto dirigido por Gabriel Milito y el Club Universidad Nacional, el penalti de último minuto no fue la única jugada polémica, pues en el primer tiempo Rodrigo López y Fernando González tuvieron un choque que ha generado debate en redes sobre una posible tarjeta roja para el mediocampista de Pumas, acción que fue sancionada con tarjeta amarilla y no fue revisada por el VAR.

Ismael Rosario López Peñuelas fue suspendido

Tras el trabajo realizado en la cancha de Guadalajara, ya se dieron a conocer las designaciones arbitrales para la Jornada 14 e Ismael Rosario López Peñuelas no aparece en ningún partido.

Chivas visita a Tigres en el Estadio Universitario el 11 de abril, encuentro que vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes. Por su parte, la escuadra auriazul recibe a Mazatlán el 12 de abril en el Estadio Olímpico Universitario.

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