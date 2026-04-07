¡ÚLTIMA HORA! Muere histórico director técnico de Europa

Luto en el futbol. A pocos días de haber dejado el cargo como entrenador de la Selección de Rumania, Mircea Lucescu ha fallecido este martes 7 de abril a los 80 años de edad.

Quien fuera el estratega del Tricolorii, estuvo al frente del cuadro nacional a lo largo de 18 partidos con saldo de 11 victorias, un empate y seis derrotas, dejando el cargo en el banquillo luego de no haber podido calificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras disputar la instancia de repechaje.

“Ha fallecido un hombre que fue más que un entrenador, que nos enseñó que el fútbol no es sólo un deporte, sino una forma de vivir con dignidad. Mircea Lucescu fue un modelo a seguir durante decenas de generaciones, un hombre que amaba el fútbol más que a sí mismo. Quedamos los recuerdos, las lecciones de vida y la inconfundible elegancia con la que caminaba en todos los estadios del mundo.

“De una cosa estamos seguros: si hay un campo de fútbol donde estás ahora, definitivamente lo encontrarás. ¡Gracias por todo, Sr. Lucescu! ¡Que descanses en paz!”, señala el comunicado de la Selección de Rumania.

A nivel de clubes, Mircea Lucescu estuvo al frente de de equipo como el Inter de Milan, Galatasaray, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Zenit, y el Dinamo de Kiev.

En cuanto a nivel de selecciones, además de dirigir a Rumania, el ex estratega estuvo al mando de la Selección de Turquía entre 2017 y 2019.