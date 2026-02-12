Figura del Real Madrid niega sufrir acoso en el equipo y EXPLOTA contra su mentor

En las últimas horas, el Real Madrid se volvió tendencia en las redes sociales luego de que Serhat Pekmezi, entrenador y considerado mentor de Arda Güler, revelara en entrevista que el futbolista estaba sufriendo de mobbing (acoso laboral).

😳 Serhat Pekmezi, descubridor de Arda Güler, afirma que sufre mobbing en el Real Madrid: 🫤 "Hay un grupo que no pudo acoger a Arda. Son jugadores con egos muy grandes". Vía 'Sports Digitale' pic.twitter.com/IdT5XSnFqJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 12, 2026

Tras sus declaraciones, Güler mandó un contundente mensaje a través de sus redes sociales para desmentir las declaraciones de Pekmezi.

El mensaje de Arda Güler desmintiendo que sufre de acoso en el Real Madrid

Arda Güler reveló que ha seguido las declaraciones de Pekmezi y aseguro que desde su primer día en el Madrid ha sido tratado con mucha calidez por todos. Agregó que quiere seguir en el equipo pues se siente orgulloso, es un club fuerte y solicitó no poner atención a ninguna declaración sobre ese tema.

"He seguido con tristeza las recientes declaraciones públicas realizadas por el exjefe de scouting, el Sr. Serhat Pekmezi, quien desempeñó un papel importante al comienzo de mi carrera.

Desde mi primer día, he sido recibido con mucha calidez por todos en este club, y siempre he considerado este lugar como una familia. Estoy extremadamente orgulloso de ser jugador del Real Madrid y deseo defender este escudo durante muchos años más.

Tenemos un equipo muy fuerte, y me siento feliz y honrado de compartir vestuario con todos mis compañeros. Solicito amablemente que no se preste atención a ningún comentario o informe escrito o expresado sobre este asunto".

¿Qué es el mobbing?

Mobbing es una forma de decirle al acoso laboral ya sea con violencia psicológica, física o sexual, ejercida en el trabajo con el fin de humillar, aislar, hacer sentir mal o destruir y afectar psicológicamente a un trabajador para forzar su salida.