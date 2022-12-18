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Galería: Lionel Messi hace el sueño realidad; las mejores imágenes
Lionel Messi guía a Argentina a su tercer título del mundo e inmortaliza su nombre en la historia de la máxima fiesta del futbol levantando la Copa de la FIFA
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 France’s Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal as Argentina’s Lionel Messi looks dejected REUTERS/Kai Pfaffenbach
Reuters |
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina’s Lionel Messi reacts REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 France’s Kylian Mbappe celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Lee Smith
Reuters |
Reuters |
Reutes |
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 France’s Kylian Mbappe scores their third goal from the penalty spot to complete his hat-trick REUTERS/Paul Childs
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina’s Lionel Messi reacts REUTERS/Dylan Martinez
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 France’s Kylian Mbappe walks past Argentina’s Lionel Messi after scoring his penalty during the penalty shootout REUTERS/Molly Darlington
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina’s Lionel Messi scores a penalty during the penalty shootout REUTERS/Kai Pfaffenbach
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina’s Emiliano Martinez saves a penalty during the penalty shootout missed by France’s Kingsley Coman REUTERS/Carl Recine
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina’s Lionel Messi celebrates with teammates during the penalty shootout REUTERS/Dylan Martinez
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
La máxima fiesta del futbol llega a su final. El recorrido de las 32 mejores selecciones alcanza su punto culminante en el Estadio Lusail ante la mirada de más de 85 mil almas, Argentina busca su tercer título mundial y la coronación de su principa figura en la Final de Qatar 2022.
Por su parte la Selección de Francia quiere ser el primer bicampeón de la Copa del Mundo desde Brasi en 1962. Kylian Mbappé mantiene un duelo directo con Lionel Messi en la carrera por la Bota y Balón de Oro.
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Messi firma el primero en Qatar 2022
Argentina trabajó un un partido muy serio desde el inicio, cortando el funcionamiento de Francia y sobre todo econtrando la figura de Ángel Di María, quien regresaba al 11 titular luego de presentar molestias; un penal polémico marcó el rumbo del encuentro y Lionel Messi firmó el gol al minuto 23' para adelantar parcialmente a la albiceleste.
Di María: El más determinante
Para el minuto 36', uno de los futbolistas más determinantes de los últimos años: Ángel Di María marcó el segundo tanto, tras una jugada magistral a ‘un toque’ de la colectividad.
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Kylian Mbappé Magnifique
Cuando el camino era oscuro para Francia, Kylian Mbappé encendió la luz en París y golpeó con dos goles fulminantes la moral argentina. Marcó los tantos de la Bota de Oro (con 7 goles) y metió al partido a un epuipo galo que no funcionaba.
Tiempo Extra: De la Mano de Messi
Los dos equipos realizaon un partido de mucho desgaste y sobre el tiempo extra, el que debía levantar la mano... Lionel Messi remató tras una buena jugada en combinación... ni el mejor guión pudo escribir un final con más mérito. El astro de la albiceleste sentí cerca la Copa, pero el monstruo Kylian Mbappé surgió nuevamente para poner las cosas 3-3 y ser el villano perfecto en la historia.
El drama de los penales
Desde los once pasos se definió el campeón... Emiliano Martínez se convertiría en el máximo héroe de la tanda... no sin antes, ver a los dos generales, Mbappé y Messi cobrar con maestría sus disparos. Pero el poerto argentino paró su penal a Coman y encaminó la victoria histórica de Argentina. El resto es historia. Lionel Messi es el más grande.
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 France’s Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal as Argentina’s Lionel Messi looks dejected REUTERS/Kai Pfaffenbach
Reuters |
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina’s Lionel Messi reacts REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 France’s Kylian Mbappe celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Lee Smith
Reuters |
Reuters |
Reutes |
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 France’s Kylian Mbappe scores their third goal from the penalty spot to complete his hat-trick REUTERS/Paul Childs
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina’s Lionel Messi reacts REUTERS/Dylan Martinez
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 France’s Kylian Mbappe walks past Argentina’s Lionel Messi after scoring his penalty during the penalty shootout REUTERS/Molly Darlington
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina’s Lionel Messi scores a penalty during the penalty shootout REUTERS/Kai Pfaffenbach
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina’s Emiliano Martinez saves a penalty during the penalty shootout missed by France’s Kingsley Coman REUTERS/Carl Recine
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina’s Lionel Messi celebrates with teammates during the penalty shootout REUTERS/Dylan Martinez
Reuters |
Reuters |
Reuters |
Reuters |