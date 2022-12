Cobertura ceremonia de Clausura del Mundial de Qatar 2022 EN VIVO

Comenzó la ceremonia de Clausura del Mundial de Qatar 2022. En el centro del mediocampo con luces y efectos de imagen empieza la ceremonia de inauguración.

Hoy se termina la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la gran final de Argentina ante Francia. El último partido reúne a los mejores jugadores que buscan ganar el título y previo al juego, la FIFA anunció que se tendrá un espectáculo con la ceremonia de Clausura del Mundial.

El partido se disputará en el Estadio Lusail, se espera que asistan más de 88 mil personas y que regalen muchas emociones. La ceremonia de clausura será lo primero que marque el inicio del último día del Mundial de Qatar, se estima que la ceremonia empiece a las 8 de la mañana (tiempo del centro de México).

Se armó el Mundial Protagonista en Qatar 2022 | Los Protagonistas

Entre los posibles artistas que pueden actuar son: Davido y Aisha, con su tema (Hayya Hayya) Better Together; Ozuna y Gims, que interpretarán Arhbo; y las cuatro superestrellas Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal, que cantarán Light the Sky.

