Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 15 del Clausura 2026
El Clausura 2026 de la Liga BBVA MX está por llegar a su fin
Concluyó la Jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y la Liguilla comienza a tomar forma con cuatro equipos que ya tienen asegurado su lugar en la siguiente ronda y el bicampeón Toluca que se aferra a meterse entre los primeros puestos, a pesar de su derrota de este fin de semana ante el América.
Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Equipo pone boletos GRATIS para partido de la Jornada 16 del Clausura 2026
Necaxa vs Tigres | Resumen extendido | Jornada 15 | Clausura 2026
Así quedó la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 15
Chivas, Pachuca, Pumas y Cruz Azul tienen su lugar asegurado en la Liguilla a falta de dos fechas por jugar y solo les resta mejorar su posición en la tabla para encarar los partidos de una mejor manera.
Por su parte, el Toluca está a una victoria más de continuar su camino por la defensa de su título, mientras que América, Atlas y León se encuentran empatados con 22 unidades cada uno y necesitan mantener el buen cierre.
Todavía con aspiraciones de colarse en la 'Fiesta Grande del futbol mexicano' se encuentra Tigres y Tijuana, mientras que el Necaxa necesita de un milagro y una serie de resultados, además de victorias en sus últimos dos partidos.
Ya eliminados se encuentran los Bravos de Juárez, Querétaro, Rayados, Atlético de San Luis, Puebla, Mazatlán y Santos Laguna.
Tabla general del Clausura 2026
- Chivas - 34 puntos
- Pachuca - 31 puntos
- Pumas - 30 puntos
- Cruz Azul - 29 puntos
- Toluca - 27 puntos
- América - 22 puntos
- Atlas - 22 puntos
- León - 22 puntos
- Tigres - 21 puntos
- Tijuana - 19 puntos
- Necaxa - 17 puntos
- Bravos de Juárez - 16 puntos
- Querétaro - 16 puntos
- Rayados - 15 puntos
- Atlético de San Luis - 15 puntos
- Puebla - 13 puntos
- Mazatlán - 12 puntos
- Santos Laguna - 9 puntos
Te puede interesar: Llegó a la Liga BBVA MX como un completo desconocido y ahora hace soñar a su equipo con la Liguilla