Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 15 del Clausura 2026

Concluyó la Jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y la Liguilla comienza a tomar forma con cuatro equipos que ya tienen asegurado su lugar en la siguiente ronda y el bicampeón Toluca que se aferra a meterse entre los primeros puestos, a pesar de su derrota de este fin de semana ante el América.

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Necaxa vs Tigres | Resumen extendido | Jornada 15 | Clausura 2026

Así quedó la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 15

Chivas, Pachuca, Pumas y Cruz Azul tienen su lugar asegurado en la Liguilla a falta de dos fechas por jugar y solo les resta mejorar su posición en la tabla para encarar los partidos de una mejor manera.

Por su parte, el Toluca está a una victoria más de continuar su camino por la defensa de su título, mientras que América, Atlas y León se encuentran empatados con 22 unidades cada uno y necesitan mantener el buen cierre.

Todavía con aspiraciones de colarse en la 'Fiesta Grande del futbol mexicano' se encuentra Tigres y Tijuana, mientras que el Necaxa necesita de un milagro y una serie de resultados, además de victorias en sus últimos dos partidos.

Ya eliminados se encuentran los Bravos de Juárez, Querétaro, Rayados, Atlético de San Luis, Puebla, Mazatlán y Santos Laguna.

Crédito: Mexsport

Tabla general del Clausura 2026



Chivas - 34 puntos Pachuca - 31 puntos Pumas - 30 puntos Cruz Azul - 29 puntos Toluca - 27 puntos América - 22 puntos Atlas - 22 puntos León - 22 puntos Tigres - 21 puntos Tijuana - 19 puntos Necaxa - 17 puntos Bravos de Juárez - 16 puntos Querétaro - 16 puntos Rayados - 15 puntos Atlético de San Luis - 15 puntos Puebla - 13 puntos Mazatlán - 12 puntos Santos Laguna - 9 puntos

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