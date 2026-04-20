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Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 15 del Clausura 2026

El Clausura 2026 de la Liga BBVA MX está por llegar a su fin

Liga BBVA MX Clausura 2026 Guadalajara vs Puebla
Hugo Camberos celebrates his goal 5-0 of Guadalajara during the 15th round match between Guadalajara and Puebla as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Akron Stadium, on April 18, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Carlos Zepeda/Carlos Zepeda

Escrito por: Redacción Azteca Deportes

Concluyó la Jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y la Liguilla comienza a tomar forma con cuatro equipos que ya tienen asegurado su lugar en la siguiente ronda y el bicampeón Toluca que se aferra a meterse entre los primeros puestos, a pesar de su derrota de este fin de semana ante el América.

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Necaxa vs Tigres | Resumen extendido | Jornada 15 | Clausura 2026

Así quedó la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 15

Chivas, Pachuca, Pumas y Cruz Azul tienen su lugar asegurado en la Liguilla a falta de dos fechas por jugar y solo les resta mejorar su posición en la tabla para encarar los partidos de una mejor manera.

Por su parte, el Toluca está a una victoria más de continuar su camino por la defensa de su título, mientras que América, Atlas y León se encuentran empatados con 22 unidades cada uno y necesitan mantener el buen cierre.

Todavía con aspiraciones de colarse en la 'Fiesta Grande del futbol mexicano' se encuentra Tigres y Tijuana, mientras que el Necaxa necesita de un milagro y una serie de resultados, además de victorias en sus últimos dos partidos.

Ya eliminados se encuentran los Bravos de Juárez, Querétaro, Rayados, Atlético de San Luis, Puebla, Mazatlán y Santos Laguna.

Armando González Chivas
Crédito: Mexsport

Tabla general del Clausura 2026

  1. Chivas - 34 puntos
  2. Pachuca - 31 puntos
  3. Pumas - 30 puntos
  4. Cruz Azul - 29 puntos
  5. Toluca - 27 puntos
  6. América - 22 puntos
  7. Atlas - 22 puntos
  8. León - 22 puntos
  9. Tigres - 21 puntos
  10. Tijuana - 19 puntos
  11. Necaxa - 17 puntos
  12. Bravos de Juárez - 16 puntos
  13. Querétaro - 16 puntos
  14. Rayados - 15 puntos
  15. Atlético de San Luis - 15 puntos
  16. Puebla - 13 puntos
  17. Mazatlán - 12 puntos
  18. Santos Laguna - 9 puntos

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