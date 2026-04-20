El gesto de Palavecino que exhibe un vestidor roto en Cruz Azul

Cruz Azul no solo carga con una losa de siete partidos sin ganar. También con lo que empieza a verse en el vestidor tras estos malos resultados.

El empate ante Tijuana dejó una escena que se viralizó en cuestión de minutos y que, en medio del contexto que vive el equipo, encendió una discusión que ya venía creciendo desde hace semanas.

Un gesto que abrió los cuestionamientos sobre si el vestidor de Cruz Azul sigue intacto o ya se rompió.

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El gesto de Agustín Palavecino al salir de la cancha por indicación de Nicolás Larcamón.



Su reacción lo dice todo.



Iván comisiones Alonso no va a reconocer que no debió correr a Vicente Sánchez de #CruzAzul 🚂 y contratar un DT vende humo con récord negativo en liguillas. pic.twitter.com/GujkLxrMCI — Puro Cruz Azul (@pur0cruzazul) April 19, 2026

El gesto de Palavecino que generó ruido en Cruz Azul

Agustín Palavecino salió de cambio y la cámara lo siguió. Cuando pasó cerca del banquillo, saludó a Nicolás Larcamón sin mirarlo y con evidente enojo. Una acción breve, pero suficiente para que se interpretara como una señal del momento que atraviesa el equipo.

No hay declaraciones ni explicaciones al respecto, pero la imagen quedó grabada.

Y es que el problema no es solo el gesto. Es el momento en el que ocurre. Cruz Azul acumula siete partidos sin ganar, viene de quedar fuera de Concachampions y ha perdido solidez en su juego. En ese escenario, cualquier detalle se amplifica. Y este no pasó desapercibido.

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La reacción de la afición con Paradela

Minutos después hubo otro episodio difícil de creer. José Paradela ingresó de cambio y fue recibido con abucheos en el Estadio Cuauhtémoc. Un contraste fuerte si se toma en cuenta que es uno de los jugadores más productivos del equipo en el torneo.

El problema es que el mensaje desde la grada fue claro y la paciencia se está agotando. Más que nombres en particular, se trata de una sensación general.

Tanto Palavecino como Paradela llegaron como apuestas importantes del cuerpo técnico y hoy, ambos están en el centro de la conversación, pero por razones dstintas. Uno por su gesto, el otro por la reacción de la afición.

Cruz Azul sigue en competencia, pero el ambiente ya no es el mismo.