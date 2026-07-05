Argentina y las selecciones con más penales fallados en la historia de los Mundiales

La Selección de Argentina se ha convertido, sin duda alguna, en una de las escuadras favoritas a llegar a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la mano de Lionel Messi, quien está concretando su mejor participación en este evento a nivel individual.

🇦🇷 Lionel Messi | FIFA World Cup Goals

Y es que el combinado sudamericano sumó dos victorias en sus primeros dos compromisos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de las victorias ante Argelia y Austria; sin embargo, también destacó el hecho de que Argentina es la selección con más penales fallados en la historia de los Mundiales.

Argentina y los países con más penales fallados en los Mundiales

De acuerdo con información de Míster Chip, la Selección de Argentina es el país que más penales ha fallado en la historia de los Mundiales. Y es que, con la última falla de Lionel Messi ante Austria, la actual campeona del mundo ya suma un total de 5 fallos desde los 11 pasos.

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De hecho, hay dos penales de diferencia entre Argentina y las demás selecciones con más penaltis fallados en la historia, pues detrás del conjunto argentino aparecen un grupo de selecciones con fallos en el área grande (3) siendo estas México, Suecia, Brasil, Italia, Polonia y Ghana.

¿Lionel Messi es el jugador con más penales fallados en la historia?

Otro punto a destacar es que Lionel Messi es, además, el jugador que más penales ha fallado en la historia de los Mundiales con un total de tres; es decir, los mismos que selecciones como la escuadra mexicana, la polaca, la ghanesa, la italiana, la sueca y, finalmente, la brasileña.

Lionel Messi ha fallado tres penales en ocho intentos que ha tenido; además, vale decir que estos errores se dieron ante Islandia en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, así como frente a Polonia en Qatar 2022 y, finalmente, contra la Selección de Austria en el Mundial 2026.