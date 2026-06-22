Argentina vs austriacos: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión hoy lunes 22 de junio, partido de la justa veraniega 2026; marcador minuto minuto | Presentado por Jaecoo 5

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La mesa está puesta para un duelo de alta intensidad en fiesta mundialista. Este lunes 22 de junio, el Estadio de los Vaqueros será el escenario donde Argentina de Leo se medirá ante los austriacos, en un choque donde el liderato del sector y el boleto a la siguiente fase están directamente en juego.

Los sudamericanos llega con el ánimo a tope tras golear 3-0 a los argelinos en su debut, partido donde el ’10' firmó un triplete histórico para alcanzar 16 anotaciones en el evento mundialista. El conjunto dirigido por Lionel sabe que un triunfo los coloca matemáticamente en la siguiente fase, manteniendo firme el sueño del bicampeonato.

Sin embargo, el panorama no es un trámite. El conjunto europeo dio un golpe de autoridad al vencer 3-1 a los jordanos en su regreso a este torneo tras casi tres décadas de ausencia. Comandados por la experiencia de sus jugadores y un bloque defensivo sumamente físico, los Österreich buscarán plantarle cara a los campeones del balompié. El silbatazo inicial sonará a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

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