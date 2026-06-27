OFICIAL: El RIVAL de Argentina en 16vos de Final del Mundial 2026

Argentina ya tiene rival en los 16vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A falta del juego de la Fecha 3 de la Fase de Grupos ante Jordania, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene asegurado el primer puesto del Grupo J y por lo mismo, la tarde de este viernes 26 de junio se ha definido a su contrincante en la Fase Eliminatoria.

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Luego del empate entre Cabo Verde y Arabia Saudita, el equipo debutante en las Copas Mundiales se ha metido a la siguiente ronda de la competencia. Con tres puntos luego de igualar sus tres partidos de la Fase de Grupos, el conjunto de los 'Tiburones Azules' se hizo del segundo puesto del Grupo H en un sector que compartieron junto a España, Uruguay y 'Los Halcones Verdes'.

Tras lograr el pase a la instancia de 16vos de Final, la Selección de Cabo Verde se va a enfrentar a Argentina, encuentro a disputarse el próximo viernes 3 de julio a las 16:00 horas en el Estadio Miami.

Cabe recordar, que a la Selección Argentina le falta disputar su juego de la Jornada 3 de la Fase de Grupos ante Jordania, duelo a disputarse este 27 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Dallas.

Otros juegos de 16vos de Final

Sudáfrica vs Canadá

Brasil vs Japón

Países Bajos vs Marruecos

Costa de Marfil vs Noruega

Francia vs Suecia

Argentina vs Cabo Verde