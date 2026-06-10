Argentina vs Islandia: Ver EN VIVO Y GRATIS el resultado de transmisión HOY martes 9 de junio, partido amistoso internacional a dos días del Mundial 2026; marcador online
Sigue todas las acciones EN VIVO del duelo entre Argentina e Islandia, última prueba de La Albiceleste antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Último ensayo previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dirigidos por Lionel Scaloni, la Selección de Argentina encara una última prueba antes del certamen al que llegan como campeones defensores.
Este martes 9 de junio, 'La Albiceleste' se mide a Islandia en el Jordan-Hare Stadium con sede en Alabama. Liderados por Lionel Messi, Argentina cierra sus duelos amistosos previo a la competencia en la que comparten el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.