Argentina vs Islandia: Ver EN VIVO Y GRATIS el resultado de transmisión HOY martes 9 de junio, partido amistoso internacional a dos días del Mundial 2026; marcador online

Último ensayo previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dirigidos por Lionel Scaloni, la Selección de Argentina encara una última prueba antes del certamen al que llegan como campeones defensores.

Este martes 9 de junio, 'La Albiceleste' se mide a Islandia en el Jordan-Hare Stadium con sede en Alabama. Liderados por Lionel Messi, Argentina cierra sus duelos amistosos previo a la competencia en la que comparten el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.