El argentino que fue presentado como una estrella en Pumas y dos años después volvió a su club

Ignacio Pussetto tiene todo acordado para regresar a Huracán, club donde brilló dentro del futbol argentino y que le permitió tener una extensa carrera por Europa, como así también tener una aventura en la Liga BBVA MX jugando para Pumas UNAM. El cuadro universitario lo recibió como una estrella en 2024, cuando lo ficharon desde el combinado argentino.

Los Felinos ficharon a Pussetto para afrontar el Apertura 2024 donde el jugador catalogó su llegada a México como “un desafío necesario” para su carrera, aunque también remarcaba que le dolía dejar Huracán, ya que es una casa para él. Sin embargo, su paso por Pedregal no fue el esperado y hoy su carrera lo vuelve a reencontrar con el equipo que le dio cientos de alegrías.

Pussetto regresa a Huracán después de dos años

Tras salir de Pumas en el verano de 2025, el delantero argentino regresó a su país natal para vestir los colores de Independiente. Sin embargo, allí tampoco pudo encontrar un lugar dentro del equipo y no rindió con las expectativas que el club tenía puestas sobre él. Tras su poco rodaje, el entrenador Gustavo Quinteros le comunicó que no sería tenido en cuenta para este 2026.

Ignacio Pussetto|Getty Images

Así fue como Pussetto y su agente comenzaron con el operativo para volver donde siempre fue feliz: Huracán. Diversos reportes afirman que el traspaso está practicamente confirmado y solo resta conocer el anuncio oficial por parte del club. El exPumas llegaría al Globo mediante un préstamo por 18 meses sin cargo y con una opción de compra de 1,5 millones de dólares por el 70% de su carta.

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Cómo fue el paso de Pussetto por Pumas

Pussetto llegó a Pumas en julio de 2024 procedente de Huracán. El delantero argentino arribó como una de las principales apuestas ofensivas del conjunto universitario, pero su rendimiento terminó siendo irregular.

Ignacio Pussetto

En aproximadamente un año disputó 40 partidos oficiales, marcó nueve goles y entregó tres asistencias. Su mejor torneo fue el Clausura 2025, cuando convirtió cinco tantos en 16 encuentros. Entre sus actuaciones destacadas aparece el doblete que anotó ante Atlético de San Luis en la victoria de Pumas por 3-2.

Pussetto también marcó frente a Rayados en los cuartos de final del Apertura 2024 y contra Vancouver Whitecaps en la Copa de Campeones de la Concacaf. Sin embargo, ambos goles fueron insuficientes para evitar la eliminación del equipo.

Su etapa terminó en julio de 2025, cuando fue incluido en la operación que llevó a Álvaro Angulo a Pumas. El atacante regresó a Argentina para incorporarse a Independiente y posteriormente criticó la manera en la que la directiva universitaria gestionó su salida. Se marchó del futbol mexicano sin títulos y sin conseguir afianzarse como el referente ofensivo que esperaba el club.