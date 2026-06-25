Argentinos CRITICAN a México, tras la goleada vs Chequia: “Con un grupo así, cualquiera”
Aficionados de la Albiceleste criticaron el nivel de los rivales de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, demeritando el liderato asegurado de los pupilos de Javier Aguirre.
La Selección Mexicana de Futbol pasó a la ronda de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras tres victorias y sin recibir gol, siendo una de las actuaciones más sólidas en toda la historia de nuestro país en las justas veraniegas. A pesar de la solidez que demostró el equipo comandado por Javier Aguirre, algunos aficionados argentinos le quitaron mérito a lo hecho por México y criticaron el nivel de los rivales en el Grupo A.
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''Con un grupo así, cualquiera,'', ''Falta poco para la cachetada de realidad.'' o ''Se desinflan el próximo partido.'', fueron algunos de los comentarios de seguidores sudamericanos tras la goleada 3-0 de México sobre Chequia en el Estadio Ciudad de México. Cabe destacar que, Argentina también podría concretar una fase de grupos con pleno de triunfos si es que le gana a Jordania el próximo sábado 27 de junio y tampoco han recibido gol.
Selección Mexicana espera rival
Ya con boleto asegurado a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los pupilos de Javier Aguirre descansarán y verán el resto de partidos de la tercera jornada de Norteamérica 2026. De momento, Escocia se perfila para visitar la Ciudad de México la próxima semana, aunque, Bosnia, Cabo Verde y hasta Uruguay se asoman en el horizonte.