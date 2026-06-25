Argentinos CRITICAN a México, tras la goleada vs Chequia: “Con un grupo así, cualquiera”

La Selección Mexicana de Futbol pasó a la ronda de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras tres victorias y sin recibir gol, siendo una de las actuaciones más sólidas en toda la historia de nuestro país en las justas veraniegas. A pesar de la solidez que demostró el equipo comandado por Javier Aguirre, algunos aficionados argentinos le quitaron mérito a lo hecho por México y criticaron el nivel de los rivales en el Grupo A.

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''Con un grupo así, cualquiera,'', ''Falta poco para la cachetada de realidad.'' o ''Se desinflan el próximo partido.'', fueron algunos de los comentarios de seguidores sudamericanos tras la goleada 3-0 de México sobre Chequia en el Estadio Ciudad de México. Cabe destacar que, Argentina también podría concretar una fase de grupos con pleno de triunfos si es que le gana a Jordania el próximo sábado 27 de junio y tampoco han recibido gol.

Selección Mexicana espera rival

Ya con boleto asegurado a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los pupilos de Javier Aguirre descansarán y verán el resto de partidos de la tercera jornada de Norteamérica 2026. De momento, Escocia se perfila para visitar la Ciudad de México la próxima semana, aunque, Bosnia, Cabo Verde y hasta Uruguay se asoman en el horizonte.

