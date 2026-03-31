México vs Bélgica; RESUMEN EXTENDIDO del Amistoso Internacional TV Azteca Deportes
Revive el resumen extendido del partido entre México y Bélgica, un amistoso internacional lleno de intensidad, emociones y grandes jugadas. Disfruta todos los goles, atajadas, fallas y momentos clave de este gran encuentro.
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