México vs Bélgica EN VIVO Y GRATIS, partido de preparación de la fecha FIFA de marzo 2026

¡Tremenda visita en la capital del país! Disfruta completamente en vivo el partido entre México y Bélgica correspondiente a la fecha FIFA de marzo y en donde tendremos la presencia de grandes jugadores como Kevin De Bruyne.

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El Estadio Soldier Field, será el escenario en donde Javier Aguirrre podría tomar decisiones definitivas rumbo al debut ante Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio CDMX.