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¡GOLAZO de Dodi Lukébakio| México 1-1 Belgica | Amistoso Internacional | TV Azteca Deportes

Dodi Lukébakio aparece para marcar el gol del empate y poner el 1-1 entre México y Bélgica en este amistoso internacional.

Por: Azteca Deportes

Dodi Lukébakio aparece para marcar el gol del empate y poner el 1-1 entre México y Bélgica en este amistoso internacional.

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