¡GOLAZO de Dodi Lukébakio| México 1-1 Belgica | Amistoso Internacional | TV Azteca Deportes
Dodi Lukébakio aparece para marcar el gol del empate y poner el 1-1 entre México y Bélgica en este amistoso internacional.
Dodi Lukébakio aparece para marcar el gol del empate y poner el 1-1 entre México y Bélgica en este amistoso internacional.
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