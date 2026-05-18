OFICIAL: Verón sale al banquillo de Pumas para la vuelta de cuartos de final vs Pachuca

Parte del éxito de los Pumas durante el presente Clausura 2026 para alcanzar las Semifinales y terminar la fase regular como líderes de la competencia ha sido gracias a Efraín Juárez, pero también a Arístides Verón, hermano de Darío Verón, y preparador físico del conjunto universitario que ha realizado un exitoso trabajo.

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Arístides Verón, hermano de Dario Verón, en la banca de Pumas

Arístides Verón estará en la banca de los Pumas este domingo 17 de mayo para el compromiso ante el Pachuca, manteniendo el apellido ligado al conjunto universitario y buscando escribir su propia historia como lo hizo su hermano.

El preparador físico es hermano de Darío Verón, leyenda de los Pumas quien conquistó cuatro títulos de la Liga BBVA MX para los Universitarios, pero en su caso se ha mantenido al margen de la cancha contribuyendo con el cuerpo técnico.

Arístides Verón estará en la banca de Pumas

Arístides Verón ha trabajado en Pumas desde 2006, aunque ha combinado sus labores tanto en categorías inferiores como en el primer equipo y en su momento coincidió con su hermano en la plantilla del cuadro universitario.

Los Pumas buscarán la victoria esta tarde ante el Pachuca para avanzar a una nueva Final de la Liga BBVA MX y terminar con una sequía de 15 años que se extiende desde que ganaron el Clausura 2011 con Darío Verón como capitán del cuadro universitario.

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