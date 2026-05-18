Pumas vs Pachuca: Alineaciones de la Semifinal de Vuelta del Clausura 2026
Pumas y Pachuca definirán al segundo finalista del Clausura 2026 en la cancha del Olímpico Universitario
Los Pumas de la UNAM reciben este domingo 17 de mayo al Club Pachuca en la Semifinal de Vuelta del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en un duelo que definirá al segundo finalista del futbol mexicano.
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Alineaciones de Pumas y Pachuca
El Club Universidad Nacional necesita de una victoria por cualquier marcador para avanzar a la gran Final del Clausura 2026, mientras que el Pachuca incluso con el empate avanza gracias a la ventaja obtenida en el juego de Ida.
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El equipo dirigido por Efraín Juárez ha sabido hacer de su casa una fortaleza y en lo que va del año solo han sufrido una derrota en el Olímpico de Ciudad Universitaria, lo que hace pensar que el conjunto Auriazul tendrá un buen resultado este día.
Sin embargo, enfrente tendrán a un equipo que viene de menos a más en la recta final de la fase regular del campeonato que les alcanzó a meterse entre los primeros cuatro lugares de la tabla general y buscarán mantener la inercia ganadora para llegar a la definición por el título.
Alineación de Pumas
- 1.- Keylor Navas
- 7.- R. López
- 6.- Nathan Silva
- 5.- R. Duarte
- 45.- Pedro Vite
- 21.- Uriel Antuna
- 28.- Adalberto Carrasquilla
- 33.- Jordan Carrillo
- 77.- A. Angulo
- 21.- Robert Morales
- 23.- Juninho
- DT: Efraín Juárez
Alineaciones de Pachuca
- 25.- Carlos Moreno
- 14.- C. Sánchez
- 13.- J. Berlanga
- 2.- S. Barreto
- 12.- B. García
- 16.- C. Rivera
- 8.- Víctor Guzmán
- 29.- Robert Kenedy
- 28.- E. Montiel
- 11.- O. Idrissi
- 10.- Enner Valencia
- DT: Solari
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