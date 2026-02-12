Arkheron abre sus puertas en Steam Next Fest: acción PvP frenética desde el 20 de febrero

Bonfire Studios anunció que Arkheron, su título debut, tendrá una demo abierta en Steam a partir del 20 de febrero como parte del Steam Next Fest. Se trata de la primera vez que el estudio permitirá que el público general pruebe este proyecto, un juego de acción PvP competitivo que apuesta por el ritmo acelerado, la toma de decisiones en tiempo real y la personalización estratégica en cada partida.

Arkheron enfrenta a 15 equipos de tres jugadores —45 participantes en total— dentro de una torre misteriosa y surrealista. El objetivo es simple en concepto, pero exigente en ejecución: ascender piso por piso derrotando monstruos y eliminando escuadras rivales para sobrevivir hasta el enfrentamiento final. La estructura recuerda a un battle royale, pero con una progresión vertical que intensifica la presión conforme quedan menos equipos en pie.

Uno de los diferenciadores clave del juego es la ausencia de héroes o roles fijos. En Arkheron, las configuraciones se construyen sobre la marcha. Los jugadores deben saquear objetos durante la partida que desbloquean habilidades y modificadores, permitiendo crear estilos de juego únicos que evolucionan a medida que avanzan en la torre. Esto genera un meta dinámico donde la adaptación y la coordinación en equipo son determinantes.

Cuando solo dos equipos permanecen, la acción culmina en un duelo en la cima: un enfrentamiento directo donde el ganador se lo lleva todo. La precisión en combate, el control del espacio y la sinergia entre compañeros serán factores decisivos en estos momentos finales.

La demo estará disponible 24/7 durante todo el Steam Next Fest y concluirá el 2 de marzo. Esta versión incorpora múltiples mejoras respecto a las pruebas alfa previas, incluyendo nuevos ajustes de jugabilidad, contenido adicional y dos nuevos conjuntos de Objetos Eternos que amplían las posibilidades estratégicas.

Tras el evento, Bonfire Studios revelará más detalles sobre la próxima Beta Cerrada en PC, que introducirá un modo competitivo con clasificación. Los interesados podrán registrarse para continuar su progresión y profundizar en este ambicioso PvP táctico que busca abrirse espacio en la escena competitiva.