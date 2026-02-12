Mario Tennis Fever recibe duras críticas por su jugabilidad; ¿qué piensan los usuarios de él?

Todo está listo para que millones de fanáticos a uno de los personajes más importantes en la historia de los videojuegos disfruten de un apartado más con él como protagonista. Mario Tennis Fever finalmente está aquí, por lo que es preciso que conozcas más respecto a su jugabilidad.

Fue hace unos días cuando Mario Tennis Fever fue evaluado por la prensa internacional, considerando que es uno de los videojuegos más esperados para los aficionados de la Nintendo Switch 2. Ahora bien, ¿qué piensan de este nuevo juego que tiene a Mario como protagonista?

Así fue criticado Mario Tennis Fever por expertos y fanáticos

El consenso general, tanto de los expertos en la materia como de los aficionados, apunta a que Mario Tennis Fever tiene una recepción positiva. Eso sí, las reacciones están muy alejadas del estatus de perfección, lo cual habla de las mejoras que este videojuego podría tener para ser aún mejor.

Algunos sitios especializados lo calificaron con puntajes de 8, 9 y 10, aunque otros fueron mucho más cautos con calificaciones de 6 y 6.5. De hecho, portales como Metacritic califican a Mario Tennis Fever con una calificación de 76 sobre 100 puntos, misma que se basó a través de 46 análisis.

En esta ocasión, Nintendo buscó apostar por el volumen y la variedad dentro del Mario Tennis Fever a través de hasta 38 personajes con los que puedes jugar, así como 30 raquetas furor que cuentan con habilidades propias, lo cual hace que la experiencia del usuario tienda a ser cada vez mejor.

¿Cuándo llega Mario Tennis Fever a las consolas?

Recuerda que Mario Tennis Fever es uno de los videojuegos exclusivos de la Nintendo Switch 2, motivo por el cual solo los amantes de esta consola podrán disfrutar de él. El nuevo videojuego de Mario se estrena precisamente este jueves 12 de febrero. ¿Te lo vas a perder?