VIDEO: Así luce el showcase de CM Punk en el WWE 2K26 a semanas para Wrestlemania 42

Una de las razones por las cuales el WWE 2K26 ha llamado tanto la atención entre los amantes de los videojuegos será por la importancia que este título le dará a CM Punk, quien actualmente es el Campeón de Peso Completo de la empresa y que será el protagonista de este nuevo videojuego.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Han pasado algunos días desde que se confirmó que CM Punk sería el eje principal de las historias que se contarán en el WWE 2K26, mismo que se estrenará en las próximas semanas. Ahora, vale conocer el video en donde el luchador de Chicago estelariza el showcase, el cual ha dejado opiniones llamativas en redes.

CM Punk, en el showcase del WWE 2K26 (VIDEO)

El WWE 2K26 promete repasar alrededor de 25 años de historia desde la perspectiva de CM Punk, quien bajo esta temática estelarizará el showcase del mismo. Se trata, entonces, de un concepto en el que se incluyen sus combates más importantes en su historia dentro de la empresa.

Asi será el showcase de CM Punk en WWE 2K26

Qué les pareció?pic.twitter.com/Svwu138qUO — Federico (@Sabe99_) February 10, 2026

Del mismo modo, el showcase del WWE 2K26 incluye escenarios hipotéticos en forma “qué hubiera pasado si…”, misma que hace referencia a la salida que el luchador tuvo de la empresa en 2014. Sin embargo, algo a destacar es que la WWE “borró” la rivalidad que tuvo con Jeff Hardy.

La rivalidad entre CM Punk y Jeff Hardy comenzó en Extreme Rules 2009 y se extendió durante varios meses, por lo que es considerada una de las más grandes que la WWE ha tenido en los últimos años. Pese a ello, no se hace referencia a la misma en el nuevo videojuego de la compañía.

¿Cuándo sale a la venta el WWE 2K26?

Prepárate, pues estamos a prácticamente un mes para su lanzamiento. El WWE 2K26 será presentado oficialmente el próximo 13 de marzo para consolas como PlayStation 5, Xbox Series y la Nintendo Switch 2, por lo que contará con un costo promedio que asciende a los 70 euros.