Armando “Hormiga” González es SUPERIOR a Lamine Yamal: la estadística por la que jugador de Chivas llama la atención en el mundo

Armando “La Hormiga” González, delantero de Chivas de Guadalajara, atraviesa un momento determinante en la temporada 2025-2026, con cifras que lo colocan entre los atacantes Sub-23 más productivos del futbol mundial.

El canterano rojiblanco suma 22 goles en el año futbolístico actual, superando por una anotación los goles de Lamine Yamal, figura del FC Barcelona, quien acumula 21 tantos considerando todas las competencias.

Más allá del totoal de goles , destaca la diferencia en la efectividad, González mantiene un promedio de un gol cada 92 minutos, mientras que el español registra uno cada 157 minutos.

Estos números han colocado al atacante mexicano dentro del radar internacional, especialmente porque ha logrado su rendimiento en menos partidos disputados. Su capacidad para definir dentro del área y su regularidad lo han convertido en el referente ofensivo de su equipo.

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Interés europeo crece: Barcelona y Borussia Dortmund siguen de cerca a La "Hormiga" González

Medios en España reportan que el desempeño de la “Hormiga” ha llamado la atención de visores del FC Barcelona, quienes lo consideran una opción a futuro para reforzar su ataque después del Mundial de 2026.

Además, el nombre del delantero también ha comenzado a sonar en Alemania, específicamente en el entorno del Borussia Dortmund, un club reconocido por apostar por talento joven y proyectarlo en la élite europea.

En términos de mercado, el valor estimado del jugador ronda los 20 millones de dólares, una cifra que refleja tanto su presente goleador como su proyección internacional. En Liga BBVA MX, su crecimiento ha sido constante, y su perfil comienza a encajar en las exigencias del futbol europeo.

De cara a los próximos meses, González se mantiene enfocado en sostener su rendimiento. Con el interés internacional en aumento y la cercanía de la Copa del Mundo, su evolución será seguida de cerca tanto por clubes como por el entorno de la Selección Mexicana.

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