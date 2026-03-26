ÚLTIMA HORA: Se CONFIRMA si Gilberto Mora jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026 y cuando será su regreso en la Liga BBVA MX

El director de Selecciones Nacionales, Duilio Davino, confirmó el panorama de Gilberto Mora rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, al asegurar que el jugador se mantiene contemplado dentro del proceso del equipo nacional. “Gilberto Mora sí va a estar”, señaló el directivo, respaldando su presencia pese a su reciente inactividad.

El mediocampista ha estado fuera desde mediados de enero debido a una pubalgia. Ante este escenario, el cuerpo médico tomó la decisión de evitar una intervención quirúrgica y optar por un tratamiento basado en reposo y rehabilitación, con el objetivo de no comprometer su presencia en la Copa del Mundo.

La prioridad inmediata será su regreso a la actividad en la Liga BBVA MX, donde podría reaparecer en compromisos ante Tigres de la UANL, FC Juárez o Cruz Azul. De acuerdo con la información otorgada por el diretivo de la Selección, su retorno a las canchas se daría durante la primera semana de abril, siempre y cuando mantenga una evolución favorable en su recuperación.

Su progreso en las próximas semanas será determinante para consolidar su continuidad dentro de la Selección Mexicana, en un momento clave del proceso rumbo al Mundial y las aspiraciones de Xolos en el Clausura 2026

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El partido entre la Selección Mexicana y Selección de Portugal se jugará este sábado 28 de marzo como parte de la reinauguración del Estadio Banorte.

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