ÚLTIMA HORA: Chivas sufre BAJA para el partido vs Pumas en la Jornada 13 del Clausura 2026

La actividad del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entra en pausa por la Fecha FIFA. Luego de los duelos amistosos de la Selección Mexicana ante Portugal y Bélgica, compromisos a disputarse el 28 y 31 de marzo respectivamente, el certamen local se vuelve a reactivar con la Jornada 13 que tiene como gran atractivo el juego de Chivas vs Pumas en el Estadio Akron.

Te puede interesar: OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX anuncia nuevo DT para el resto del Clausura 2026

El jugador suspendido para Chivas vs Pumas

Dirigidos por Gabriel Milito, el Club Deportivo Guadalajara no va a contar con plantel completo para enfrentar a Universidad Nacional, pues tras el reporte disciplinario de la Jornada 12, el 'Rebaño Sagrado' va a tener la ausencia de Omar Govea, quien fue suspendido un encuentro por acumular cinco tarjetas amarillas en la presente campaña.

"El Jugador que por Reglamento acumule las primeras cinco amonestaciones en un Torneo oficial o Fase Final, debido a las faltas establecidas en el artículo 14, causarán 1 partido de suspensión más una multa de 200 UMAs. Partidos de Suspensión: 1", señala el documento de la Federación Mexicana de Futbol.

Durante la Jornada 12 del Clausura 2026, Chivas obtuvo los tres puntos en su visita a Rayados de Monterrey, resultado con el que se mantienen con el liderato de la competencia al registrar 30 puntos tras diez victorias y dos derrotas. Por su parte, el cuadro del Pedregal comandado por Efraín Juárez encara el partido en Guadalajara tras haber ganado el Clásico Capitalino frente al Club América, resultado con el que ocupan el cuarto puesto de la clasificación con 23 unidades.

El duelo de Chivas vs Pumas se va a disputar el próximo domingo 5 de abril en punto de las 20:07 horas, tiempo de la CDMX. La última ocasión en la que ambas escuadras se enfrentaron en el Estadio Akron, los equipos no pudieron romper el cero en la Jornada 15 del Apertura 2024.

Te puede interesar: OFICIAL: Los primeros 5 equipos ELIMINADOS del Clausura 2026