El CONTUNDENTE mensaje de Chivas, a los clubes interesados en la ‘Hormiga’ González

El delantero Armando 'Hormiga' González y la directiva de las Chivas llegaron a un importante acuerdo al firmar su renovación de contrato que se prolonga hasta el 2029, y con importantes cláusulas ante el interés de equipos alrededor del mundo.

La 'Hormiga', de 22 años y quien marcó 12 goles en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, coronándose como campeón de goleo, es uno de los elementos más importantes para Milito por el olfato goleador que ha mostrado, pero también por su juventud, personalidad y experiencia que tuvo este año con Selección Mexicana, que aunque fue poco tiempo, construye al futbolista.

Chivas, convencido de su jugador le hizo esta extensión de contrato para blindar a su jugador ofensivo y tenerlo seguro en el plantel, pero también para escuchar ofertas de otros equipos que quieran ir tras sus servicios, y de forma extraoficial ha colocado dos precios ante interés de equipos europeos y de cualquier otra latitud.

Armando González fue nombrado el mejor jugador de octubre por la Liga BBVA MX|Chivas

¿Cuál es el precio que le han puesto a a Hormiga González?

Armando Hormiga González, con Chivas, tendrìa un precio de 15 millones de dólares si es que un equipo europeo lo busca y se lo quiere llevar, es decir tendría que pagar al menos esa cantidad.

En cambio, si otro equipo de Liga MX, MLS o tal vez el futbol árabe lo quisieran, subiría a 18 millones de dólares la cantidad que tendrían que pagar para hacer la transacción, ponderando con un precio menor Europa, para darle salida hacia un equipo de ese nivel.

Armando Gonzalez de las Chivas anota tres goles en la jornada 15|Luis Fernando Toris/Mexsport

Chivas, contento con la renovación de Armando Hormiga González

En su comunicado respecto a la renovación de Hormiga González, Chivas se dijo comprometido con el jugador, con seguir formando y creciendo elementos de la institución y por ello es que confiaron plenamente en llegar a un acuerdo y mantenerlo por mucho más tiempo.

"Con esta extensión contractual, Chivas refrenda su compromiso con el desarrollo de talento propio y con la construcción de un equipo competitivo de cara al futuro, teniendo en la Hormiga, a uno de sus referentes rumbo a los próximos torneos".