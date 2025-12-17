Chivas habría cortado a tres jugadores, ante el inminente inicio de pretemporada

Las Chivas de Gabriel Milito arrancan en próximas horas su pretemporada y han tomado decisiones importantes rumbo al torneo Clausura 2026 de la Liga MX, al aparentemente descartar a tres jugadores que en su momento llegaron con importante renombre y ahora son cortados, informó Omar Villarreal.

Se trata de Erik Gutiérrez, mediocampista que fue en su momento el fichaje más importante, pero que ahora no está considerado por Milito para el armado de su escuadra. Otro de los nombres es el lateral Alan Mozo, quien aparentemente tuvo un paso regular en el cuadro rojiblanco pero sería cepillado y finalmente el delantero Alan Pulido quien tampoco está en planes.

Los tres jugadores no irían a la pretemporada a Isla de Navidad, sitio ubicado en Colima en donde Chivas desde el miércoles estará trabajando para encarar el siguiente torneo. La directiva les estará buscando acomodo en estos días y de manera especial cada uno tendrá su trabajo en las instalaciones de Guadalajara para no perder el ritmo y estar en un nivel óptimo.

Gabriel Milito y Chivas, irían por refuerzos

Pero movimientos de esta naturaleza obedecen al espacio que se tiene que hacer en el Guadalajara, a las posiciones que quieren reforzar y a las peticiones que tendría Milito, por lo que la directiva está muy ocupada buscando acomodo de estos tres futbolistas pero además anhelando encontrar y amarrar lo que el entrenador ha pedido.