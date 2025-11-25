¡INÉDITO! El premio de que recibió Armando González por ser campeón de goleo con Chivas

Armando González, conocido como la ‘Hormiga’, sorprendió a toda la Liga BBVA MX con su increíble nivel durante el Apertura 2025. Con solo 22 años, el delantero mexicano se convirtió en campeón de goleo tras anotar 12 goles, rompiendo récords del propio ‘Chicharito’ Hernández . A pocos días del comienzo de la Liguilla, los altos mandos de Chivas decidieron premiar al goleador con un curioso y excéntrico obsequio.

El premio que Chivas le dio a Hormiga González por ser campeón de goleo

Durante la jornada del día lunes 24 de noviembre, Amaury Vergara, presidente de Chivas, se presentó en los entrenamientos para brindar una charla al grupo comandado por Gabriel Milito y, aparte, darle un reconocimiento inédito a ‘Hormiga’ González por ser el goleador del futbol mexicano: una figura de acción de Rin Itoshi, uno de los personajes más emblemáticos del anime “Blue Lock”. Mientras tanto, Chivas se prepara para el choque contra Cruz Azul .

Crédito: @Chivas / X Armando González recibió una figura de acción de Rin Itoshi, de Blue Lock

“Teníamos un tiempo sin tener un campeón de goleo en Chivas”, comenzó diciendo el máximo mandatario del Guadalajara, y luego continuó: “Quiero compartir con ustedes un reconocimiento que le quiero hacer a ‘Hormiga’. En medio de los aplausos por parte de sus compañeros, Vergara soltó entre risas: “Te lo busqué por todo Tokio, cabrón”, en referencia a la figura de la serie japonesa escrita por Muneyuki Kaneshiro.

👏🏻 Felices de que el Campeón de Goleo sea nuevamente de la #CanteraRojiblanca 🇦🇹 pic.twitter.com/bqq9RMJAOB — CHIVAS (@Chivas) November 25, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Las palabras de Hormiga González tras recibir el premio por parte de Chivas

Tras conocer lo que había dentro de la misteriosa caja, González le dedicó unas palabras al plantel tapatío: “Agradecido con ustedes por todo lo que hacen por mí, día con día. A mí me tocó meter los goles, pero todas las jugadas se crean en equipo. Muy agradecido con todos ustedes, con los que me corrigen y me ayudan a crecer. Estoy muy feliz”, demostrando la unión que existe dentro del vestidor de Chivas.

Al final del entrenamiento, nuestro presidente, @Amauryvz, nos compartió unas palabras y entregó un reconocimiento a nuestro campeón goleador, Armando González. pic.twitter.com/QbooTDenNK — CHIVAS (@Chivas) November 24, 2025

¿Qué es Blue Lock y que relación tiene con Hormiga González?

Blue Lock es una serie animada japonesa y trata de un proyecto creado en Japón para formar al mejor delantero del mundo. Tras el fracaso de la selección nipona, un polémico entrenador llamado Jinpachi Ego reúne a 300 jóvenes delanteros y los encierra en una instalación llamada “Blue Lock”. El objetivo es simple: encontrar al atacante más egoísta, determinante y letal del país.

La historia sigue a Yoichi Isagi, un chico talentoso pero dudoso de sí mismo, que debe competir en pruebas intensas donde solo destacan quienes piensan primero en el gol. La trama mezcla deporte, competencia extrema y crecimiento personal, mostrando cómo cada jugador lucha por convertirse en la estrella absoluta del fútbol japonés.

Crédito: @Chivas / X Hormiga González festejando al estilo de Blue Lock

‘Hormiga’ González es fanático de este anime, pues ya se ha visto festejar de la misma manera que los protagonistas de la serie japonesa al anotar con Chivas. El delantero mexicano es un seguidor fiel del anime y Blue Lock es uno de sus favoritos, por lo que su felicidad quedó demostrada en su rostro al recibir este obsequio tan especial.