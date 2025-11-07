deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Box Azteca
Nota

Arnold Khegai, sorprende con su brutal entrenamiento a escasos días de enfrentar a Rafael ‘Divino’ Espinoza

Arnold Khegai, el peleador ucraniano que quiere despojar de su título de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo al ‘Divino’ Espinoza, cierra una gran preparación.

rafael divino espinoza arnold khegai 115 de noviembre 2025 san luis potosi
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
Compartir

El peleador mexicano Rafael 'Divino' Espinoza está a poco más de una semana se subir a ring y poner en juego su campeonato de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, midiendo fuerzas ante Arnold Khegai, un pugilista ucraniano que quiere robarle ese cetro en el duelo a celebrarse en la Arena Potosí.

El recinto moderno y con amplios argumentos para recibir eventos de talla mundial será el sitio en donde el 15 de noviembre, el Divino Espinoza defienda esa corona por cuarta ocasión , desde que fue campeón aquel 9 de diciembre del 2023 cuando venció a Robeysi Ramírez en un duelo cardiáco.

Ahora el pronóstico es el de una pelea muy reñida, no la tendrá fácil ninguno de los dos pugilistas en la superficie, pero no se puede dejar de mencionar, que Arnold Khegai a sus 33 años, ha llamado la atención con un entrenamiento lleno de intensidad y coraje.

En videos, muestra su velocidad tirando golpes en forma de upper, en tanto que en otros luce su coordinación y capacidad de reacción con pelotas y otras herramientas. Su preparación ha sido brutal, y en cuanto al físico luce entero para aguantar el peso de los puños del Divino que ha terminado rápido con 23 de sus 27 rivales.

El récord de Divino Espinoza y Arnold Khegai

El boxeador Rafael Divino Espinoza, tiene en sus 12 años de carrera como profesional, una marca de 27 peleas, todas ganadas con 23 nocauts. Su poder es claro y en su campamento tiene clara la meta, que es pasar por encima de Khegai y sumarlo a la lista de noqueados.

Khegai, de 33 años tiene una marca como peleador profesional, de 23 victorias con 14 nocauts, además de un par de derrotas con un empate . Por su edad y trayectoria que comenzó en octubre del 2015, parece que no vendrán muchas más chances por un título del mundo, por lo que es ahora o nunca.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Luis "Pantera" Nery vs Sathaporn Saart | Pelea Completa| Box Azteca
Thumbnail
Box Azteca
¡Impresionante Knockout! Chema Ocampo en el Round 3 contra Bañuelos | Box Azteca
Thumbnail
Box Azteca
Fundora vs Thurman se pospone para enero 2026 | A Raspar La Lona
Thumbnail
Box Azteca
Mike Tyson vs Floyd Mayweather Jr. y Camila Zamorano nueva estrella | A Raspar La Lona
Box Azteca
¡Agarron espectacular! Sheila Moreno vs Briza Oliva | Pelea Completa | Box Azteca
entrevista alacran.jpg
Box Azteca
ENTREVISTA: El Alacrán Berchelt se prepara para volver al ring | Rumbo a la pelea vs. Edixon Pérez
Thumbnail
Box Azteca
Torneo mundial amateur CMB: 12 países por la gloria del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
¡Sin miedo! Jorge Ascanio quiere enfrentar a los grandes del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
A Raspar La Lona | Óscar Valdez regresa a pelar a México y Paul enfrentará a Davis
Thumbnail
Box Azteca
TOP 5 ACCIONES BRUTALES: ‘Piolín’ Martínez vs Iván Reyes | Box Azteca
×
×