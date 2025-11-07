Arnold Khegai, sorprende con su brutal entrenamiento a escasos días de enfrentar a Rafael ‘Divino’ Espinoza

El peleador mexicano Rafael 'Divino' Espinoza está a poco más de una semana se subir a ring y poner en juego su campeonato de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, midiendo fuerzas ante Arnold Khegai, un pugilista ucraniano que quiere robarle ese cetro en el duelo a celebrarse en la Arena Potosí.

El recinto moderno y con amplios argumentos para recibir eventos de talla mundial será el sitio en donde el 15 de noviembre, el Divino Espinoza defienda esa corona por cuarta ocasión , desde que fue campeón aquel 9 de diciembre del 2023 cuando venció a Robeysi Ramírez en un duelo cardiáco.

Ahora el pronóstico es el de una pelea muy reñida, no la tendrá fácil ninguno de los dos pugilistas en la superficie, pero no se puede dejar de mencionar, que Arnold Khegai a sus 33 años, ha llamado la atención con un entrenamiento lleno de intensidad y coraje.

En videos, muestra su velocidad tirando golpes en forma de upper, en tanto que en otros luce su coordinación y capacidad de reacción con pelotas y otras herramientas. Su preparación ha sido brutal, y en cuanto al físico luce entero para aguantar el peso de los puños del Divino que ha terminado rápido con 23 de sus 27 rivales.

El récord de Divino Espinoza y Arnold Khegai

El boxeador Rafael Divino Espinoza, tiene en sus 12 años de carrera como profesional, una marca de 27 peleas, todas ganadas con 23 nocauts. Su poder es claro y en su campamento tiene clara la meta, que es pasar por encima de Khegai y sumarlo a la lista de noqueados.

Khegai, de 33 años tiene una marca como peleador profesional, de 23 victorias con 14 nocauts, además de un par de derrotas con un empate . Por su edad y trayectoria que comenzó en octubre del 2015, parece que no vendrán muchas más chances por un título del mundo, por lo que es ahora o nunca.