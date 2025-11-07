deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Box Azteca
Nota

¿Cuándo es la pelea del campeón mexicano Rafael Divino Espinoza en contra de Arnold Khegai?

El campeón de peso pluma por la Organización Mundial de Boxeo, Rafael Divino Espinoza medirá fuerzas en contra de Arnold Khegai, combate que está al nivel de una velada en Las Vegas.

rafael divino espinoza arnold khegai 115 de noviembre 2025 san luis potosi
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
Compartir

El peleador mexicano Rafael Divino Espinoza está en el cierre de su desafiante preparación para enfrentar al ucraniano Arnold Khegai y poner en juego su título de peso pluma versión Organización Mundial de Boxeo, en una flamante cartelera que se celebrará en la Arena Potosí este próximo 15 de noviembre.

La Casa del Boxeo, tendrá este combate que llama mucho la atención, pues es una oportunidad más para el tapatío de validarse como campeón mundial en la que ya ejerce un cierto dominio, pero para demostrarlo tendrá que pasar por encima de Khegai, un europeo con escuela de boxeo ucraniana de donde es oriundo.

La fortaleza de Khegai y su resistencia parecen ser sus principales armas en este pleito titular, el primero de su carrera y contando con 33 años, es posible que no vuelva una oportunidad de oro como la que tendrá en México este 15 de noviembre, fecha para la que tiene muy claro el deseo y exigencia de salir con la mano en alto. ¿que lo logré, será otra historia?

rafael divino espinoza arnold khegai 115 de noviembre 2025 san luis potosi

Divino Espinoza y Arnold Khegai, encabezan una gran cartelera al nivel de Las Vegas

En la rueda de prensa celebrada semanas atrás, Espinoza y su equipo, así como otros peleadores de esta enorme función, dieron de qué hablar porque en cada una de las peleas hay calidad , en tanto que los promotores y el gobierno de San Luis Potosí, explicaron que este evento pudo haber sucedido en Las Vegas, pero hicieron todas las partes, esfuerzos para trasladarla a la Arena Potosí, que cada vez se vuelve el epicentro de grandes espectáculos, y por su ubicación, un buen sitio vecino con otros estados.

Espinoza recalcó que demostrarán el gran nivel, que darán un buen espectáculo, para que no sea a primera vez que una velada de ese calibre llega a San Luis Potosí.

rafael divino espinoza arnold khegai 115 de noviembre 2025 san luis potosi

Box Azteca transmitirá Divino Esponoza vs Arnold Khegai

Este 15 de noviembre, La Casa del Boxeo abre las puertas para llevar la transmisión del enfrentamiento de Divino Espinoza ante Khegai, la cual se vaticina espectacular y en la que Espinoza es el favorito para ganar y retener su corona de peso pluma.

El duelo lo podrás ver GRATIS y EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Luis "Pantera" Nery vs Sathaporn Saart | Pelea Completa| Box Azteca
Thumbnail
Box Azteca
¡Impresionante Knockout! Chema Ocampo en el Round 3 contra Bañuelos | Box Azteca
Thumbnail
Box Azteca
Fundora vs Thurman se pospone para enero 2026 | A Raspar La Lona
Thumbnail
Box Azteca
Mike Tyson vs Floyd Mayweather Jr. y Camila Zamorano nueva estrella | A Raspar La Lona
Box Azteca
¡Agarron espectacular! Sheila Moreno vs Briza Oliva | Pelea Completa | Box Azteca
entrevista alacran.jpg
Box Azteca
ENTREVISTA: El Alacrán Berchelt se prepara para volver al ring | Rumbo a la pelea vs. Edixon Pérez
Thumbnail
Box Azteca
Torneo mundial amateur CMB: 12 países por la gloria del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
¡Sin miedo! Jorge Ascanio quiere enfrentar a los grandes del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
A Raspar La Lona | Óscar Valdez regresa a pelar a México y Paul enfrentará a Davis
Thumbnail
Box Azteca
TOP 5 ACCIONES BRUTALES: ‘Piolín’ Martínez vs Iván Reyes | Box Azteca
×
×