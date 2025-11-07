¿Cuándo es la pelea del campeón mexicano Rafael Divino Espinoza en contra de Arnold Khegai?

El peleador mexicano Rafael Divino Espinoza está en el cierre de su desafiante preparación para enfrentar al ucraniano Arnold Khegai y poner en juego su título de peso pluma versión Organización Mundial de Boxeo, en una flamante cartelera que se celebrará en la Arena Potosí este próximo 15 de noviembre.

La Casa del Boxeo, tendrá este combate que llama mucho la atención, pues es una oportunidad más para el tapatío de validarse como campeón mundial en la que ya ejerce un cierto dominio, pero para demostrarlo tendrá que pasar por encima de Khegai, un europeo con escuela de boxeo ucraniana de donde es oriundo.

La fortaleza de Khegai y su resistencia parecen ser sus principales armas en este pleito titular, el primero de su carrera y contando con 33 años, es posible que no vuelva una oportunidad de oro como la que tendrá en México este 15 de noviembre, fecha para la que tiene muy claro el deseo y exigencia de salir con la mano en alto. ¿que lo logré, será otra historia?

Divino Espinoza y Arnold Khegai, encabezan una gran cartelera al nivel de Las Vegas

En la rueda de prensa celebrada semanas atrás, Espinoza y su equipo, así como otros peleadores de esta enorme función, dieron de qué hablar porque en cada una de las peleas hay calidad , en tanto que los promotores y el gobierno de San Luis Potosí, explicaron que este evento pudo haber sucedido en Las Vegas, pero hicieron todas las partes, esfuerzos para trasladarla a la Arena Potosí, que cada vez se vuelve el epicentro de grandes espectáculos, y por su ubicación, un buen sitio vecino con otros estados.

Espinoza recalcó que demostrarán el gran nivel, que darán un buen espectáculo, para que no sea a primera vez que una velada de ese calibre llega a San Luis Potosí.

Box Azteca transmitirá Divino Esponoza vs Arnold Khegai

Este 15 de noviembre, La Casa del Boxeo abre las puertas para llevar la transmisión del enfrentamiento de Divino Espinoza ante Khegai, la cual se vaticina espectacular y en la que Espinoza es el favorito para ganar y retener su corona de peso pluma.

El duelo lo podrás ver GRATIS y EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.