¿Quién es Arnold Khegai, el rival de Rafael ‘Divino’ Espinoza campeón pluma?

Rafael ‘Divino’ Esponoza tendrá de nueva cuenta una pelea exponiendo su campeonato pluma versión Organización Mundial de Boxeo y enfrente tendrá a un rival de experiencia, de una escuela dura y que va al combate cuerpo a cuerpo, se trata del ucraniano Arnol Khegai quien intentará despojar al tapatío de su cetro.

El peleador Divino Espinoza de 31 años, y todo el equipo de Zanfer, Top Rank y peleadores que conforman la cartelera migraron un event que pudo suceder en Las Vegas, para pelear en San Luis Potosí este 15 de noviembre en la Arena Potosí, donde el monarca pluma es el estelar y no dejará que Khegai haga un buen papel y se vaya con su título.

Arnold Khegai, una amenaza para Divino Espinoza

Arnold Khegai es un boxeador ucraniano de 33 años, con un estilo frontal; luce como un tipo muy fuerte con trabajo físico y buena técnica que arriesga en el choque cuerpo a cuerpo. Su récord expone 23 victorias con 14 nocauts y dos derrotas más un empate en el boxeo profesional.

Khegai tiene en sus últimas cinco peleas, saldo de tres victorias por nocaut, una derrota y un triunfo en las tarjetas y luce decidido a alcanzar el campeonato de la OMB en peso pluma que hace algún tiempo fue de Vaquero Navarrete.

En sus redes sociales, se suele ver a un Arnold Khegai que trabaja en el gimnasio, pero además que parece un tipo familiar y hogareño, pero con carácter, el cual buscará exponer en el ring de la Arena Potosí el 15 de noviembre, en el combate más importante de su carrera.

Su trayectoria comenzó el 15 de agosto del 2015, y con una década como profesional y un breve periodo de amateur donde sumó siete pleitos, quiere coronar su carrera.

Esta será la primera pelea de Khegai en México, tras haber hecho la mayoría de su récord entre Rusia, Estados Unidos, España y hasta Emiraros Árabes Unidos.

Box Azteca transmitirá Arnold Khegai vs Divino Espinoza

El sin duda peligroso enfrentamiento de Divino Espinoza en contra de Arnold Khegai lo podrás ver a través de Box Azteca, La Casa del Boxeo este 15 de noviembre con la narración y comentarios del mejor equipo.