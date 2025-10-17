deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Box Azteca
Nota

¿Quién es Arnold Khegai, el rival de Rafael ‘Divino’ Espinoza campeón pluma?

Arnold Khegai, rival de Rafael ‘Divino’ Espinoza se perfila para ser un gran contrincante en la pelea a celebrarse el 15 de noviembre en San Luis Potosí.

arnold khegai box rival divino espinoza
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
Compartir

Rafael ‘Divino’ Esponoza tendrá de nueva cuenta una pelea exponiendo su campeonato pluma versión Organización Mundial de Boxeo y enfrente tendrá a un rival de experiencia, de una escuela dura y que va al combate cuerpo a cuerpo, se trata del ucraniano Arnol Khegai quien intentará despojar al tapatío de su cetro.

El peleador Divino Espinoza de 31 años, y todo el equipo de Zanfer, Top Rank y peleadores que conforman la cartelera migraron un event que pudo suceder en Las Vegas, para pelear en San Luis Potosí este 15 de noviembre en la Arena Potosí, donde el monarca pluma es el estelar y no dejará que Khegai haga un buen papel y se vaya con su título.

Arnold Khegai, una amenaza para Divino Espinoza

Arnold Khegai es un boxeador ucraniano de 33 años, con un estilo frontal; luce como un tipo muy fuerte con trabajo físico y buena técnica que arriesga en el choque cuerpo a cuerpo. Su récord expone 23 victorias con 14 nocauts y dos derrotas más un empate en el boxeo profesional.

Te podría interesar: Fue un idolo del boxeo británico, enfrentó a Mayweather decidió quitarse la vida en su casa de Manchester

Khegai tiene en sus últimas cinco peleas, saldo de tres victorias por nocaut, una derrota y un triunfo en las tarjetas y luce decidido a alcanzar el campeonato de la OMB en peso pluma que hace algún tiempo fue de Vaquero Navarrete.

Te podría interesar: The Rock, luchador profesional de WWE tuvo miedo al enfrentarse ante Oleksandr Usyk

arnold khegai box rival divino espinoza

En sus redes sociales, se suele ver a un Arnold Khegai que trabaja en el gimnasio, pero además que parece un tipo familiar y hogareño, pero con carácter, el cual buscará exponer en el ring de la Arena Potosí el 15 de noviembre, en el combate más importante de su carrera.

Su trayectoria comenzó el 15 de agosto del 2015, y con una década como profesional y un breve periodo de amateur donde sumó siete pleitos, quiere coronar su carrera.

Esta será la primera pelea de Khegai en México, tras haber hecho la mayoría de su récord entre Rusia, Estados Unidos, España y hasta Emiraros Árabes Unidos.

Box Azteca transmitirá Arnold Khegai vs Divino Espinoza

El sin duda peligroso enfrentamiento de Divino Espinoza en contra de Arnold Khegai lo podrás ver a través de Box Azteca, La Casa del Boxeo este 15 de noviembre con la narración y comentarios del mejor equipo.

arnold khegai box rival divino espinoza

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

Thumbnail
Box Azteca
Fundora vs Thurman se pospone para enero 2026 | A Raspar La Lona
Thumbnail
Box Azteca
Mike Tyson vs Floyd Mayweather Jr. y Camila Zamorano nueva estrella | A Raspar La Lona
Box Azteca
¡Agarron espectacular! Sheila Moreno vs Briza Oliva | Pelea Completa | Box Azteca
entrevista alacran.jpg
Box Azteca
ENTREVISTA: El Alacrán Berchelt se prepara para volver al ring | Rumbo a la pelea vs. Edixon Pérez
Thumbnail
Box Azteca
Torneo mundial amateur CMB: 12 países por la gloria del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
¡Sin miedo! Jorge Ascanio quiere enfrentar a los grandes del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
A Raspar La Lona | Óscar Valdez regresa a pelar a México y Paul enfrentará a Davis
Thumbnail
Box Azteca
TOP 5 ACCIONES BRUTALES: ‘Piolín’ Martínez vs Iván Reyes | Box Azteca
maxresdefault (1).jpg
Box Azteca
'Piolin' Martínez vs Iván Reyes | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
maxresdefault.webp
Box Azteca
Xander Zayas vs Jorge "Chino" García | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
×
×