ÚLTIMA HORA: Chivas emite postura tras ultimátum de la Selección Mexicana

Luego de la conferencia de prensa de la Selección Mexicana, misma en la que Javier Aguirre dio un contundente mensaje reafirmando la postura sobre los jugadores que no se presenten esta noche a la concentración, Chivas ha roto el silencio luego de que sus jugadores reportaran en Verde Valle.

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"Estamos enterados que se respetarán los acuerdos que se tomaron meses atrás, luego del posicionamiento emitido por la Presidencia del Club Deportivo Guadalajara.

"En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma.

"Jugadores, Cuerpo Técnico y Directiva confiamos en que la unión que ha mostrado la afición en las últimas horas se verá reflejada para hacer pesar el Estadio Akron en nuestro compromiso de Liguilla...", señala el comunicado de Chivas.

Y es que el 'Vasco' Aguirre dejó claro que aquel jugador convocado que no se presente esta noche, estará descartado para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Entre los futbolistas del cuadro rojiblanco convocados a la Selección Mexicana se encuentran Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González.

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En el Torneo Clausura 2026, Chivas encara la ronda de 4tos de Final ante Tigres. En la serie, el 'Rebaño Sagrado' va abajo en marcador por 3-1. El partido de vuelta se va a disputar el 9 de mayo a las 19:07 horas en el Estadio Akron.

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