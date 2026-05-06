“El que no venga estará fuera del Mundial, no podemos ser flexibles...": Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana

Luego de el comunicado publicado por la Selección Mexicana, Javier Aguirre ha despejado dudas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, dejando firme la postura de que aquel jugador convocado que no se presente esta noche, no será parte de la lista final para la competencia que dará inicio el próximo 11 de junio.

“Quisiera comentarles que hoy iniciamos. Es el gran día. Hoy inicia el Mundial para nosotros con mucha ilusión. Estamos todos muy contentos, están citados todos los jugadores, convocados para estar todos juntos a las 8 de la noche.

“Como ustedes sabrán, en ese sentido el comunicado es muy claro. El que no venga estará fuera del Mundial, no podemos ser flexibles...", dijo Javier Aguirre en conferencia de prensa acompañado de Duilio Davino.

Por otra parte, dio un mensaje de agradecimiento especial a Chivas y Toluca, equipos que se ven afectados en la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y la Concachampions por parte de los 'Diablos Rojos'.

“Quisiera agradecer a los clubes, a los dueños. Es un pacto, un proyecto que no se ha roto. Agradecer especialmente a Chivas y Toluca. Chivas por el número de jugadores se vio afectado y Toluca está compitiendo en un torneo continental y están ayudando en todo sentido a la selección.

“Nadie ha roto el pacto. Estamos todos conformes a lo que firmamos, a lo que hablamos. Resaltar que no es la primera vez que se juega la Liguilla sin seleccionados...", agregó el 'Vasco'.